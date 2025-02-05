فتح باب التقديم للنسخة الثالثة من برنامج FIFA للأداء المتميّز: برنامج إعداد المدربات

يُمكن الآن للاتحادات الأعضاء لدى FIFA اختيار مرشحات ليصبحن مرشدات

عملت بطلات العالم وأوروبا كمرشدات في النسخ السابقة، ووفّرن فرصة تطوير لا مثيل لها للجيل القادم من المدربات

يُغلق باب التقديم في 28 فبراير/شباط 2025

باعتباره أحد البرامج الثلاثة عشر المتاحة في إطار برنامج FIFA لتطوير السيدات، يهدف برنامج الأداء المتميّز: برنامج إعداد المدربات إلى تطوير وتمكين الجيل القادم من المدربات الموهوبات والطموحات من خلال تحديد مجموعة من المدربات الناشئات اللاتي سيتم إرشادهن بشكل فردي من قبل مدرب عالمي من لعبة السيدات طوال عامي 2025 و2026.

بالإضافة إلى تزويد مدربات المُستقبل بمُرشد، يهدف البرنامج إلى مساعدة المدربات على تحقيق نتائج أكبر في مناصبهن الحالية ويقدّم إرشادات تدريبية ودعماً لتطوير مسيرتهن. ويهدف البرنامج أيضاً إلى توحيد المدربات، وتشكيل مجتمع داعم لهن ويزيد من إلهامهن. وقالت رئيسة قسم FIFA لكرة القدم للسيدات ساراي باريمان "إن خلق المزيد من الفرص للمدربات أمر بالغ الأهمية لدفع نمو كرة القدم للسيدات. يلتزم FIFA بإنشاء مسارات واضحة لتطوير المدربات. مع فتح باب التقديم للنسخة الثالثة من برنامج الأداء المتميز: برنامج إعداد المدربات، نتطلّع إلى دعم وتمكين الجيل القادم من المدرّبات المتميزات اللاتي سيشكّلن مستقبل اللعبة."

تم إطلاق برنامج FIFA للأداء المتميّز: برنامج إعداد المدربات في عام 2018 وبعد نسختين ناجحتين، استفاد منه المتدربات من جميع أنحاء العالم، حيث تمكّن العديد منهن من الحصول على أدوار رئيسية وتحقيق إنجازات في حياتهن المهنية.

ومن بين المرشدات البارزات من أول نسختين المدربة الفائزة بكأس العالم للسيدات FIFA مرتين ورئيسة قسم كرة القدم لدى FIFA المعينة حديثاً جيل إيليس، والأسطورة بيا سوندهاج والمدربتان الفائزتان بكأس العالم للسيدات FIFA تينا ثيون وإيفين بيليرو.

وقد أشادت تريسي كيفنز، إحدى المدربات اللاتي استفدن كثيراً من النسخة الأخيرة من البرنامج، بالتوجيه الذي قدمته لها مدربة المنتخب السويسري للسيدات الحالية سوندهاج باعتبارها لحظة تحولّية في مسيرتها المهنية. وقالت كيفنز، التي احتل منتخبها الأمريكي للسيدات تحت 20 سنة المركز الثالث في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ "لم يكن لأي من الدورات التي حضرتها في مسيرتي المهنية، والتي تعود إلى أكثر من 20 عاماً، تأثير كبير عليّ مثل هذه الدورة."