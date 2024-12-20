FIFA.com
لمحة عن بعض المشاريع الناجحة في إطار برامج تطوير كرة قدم السيدات
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
إطلاق مبادرات جديدة في إطار النسخة الموسعة لبرنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
المنظمة
"يتوجب علينا تطوير كرة قدم الأندية في كافة أرجاء العالم" - جياني إنفانتينو منوّهاً بالحاجة إلى دبلوم FIFA في إدارة الأندية
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
تركيز على أفضل الممارسات في ورشة عمل FIFA الإقليمية المعنية بكرة قدم السيدات في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
خلق مستقبل مستدام لكرة القدم للسيدات في الصومال
١ نوفمبر ٢٠٢٤
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
برامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية تصل إلى جمهورية الدومينيكان
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
دورين نبويري تتحدث عن تشكيل إرثها وتطور كرة القدم للسيدات الكينية
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
الفوز الأول في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA يُظهر مدى تطور كرة القدم النسائية في الإكوادور
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
استثمار FIFA يجلب وجوهًا جديدة إلى الساحة العالمية
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخذ قرارات هامة بشأن الاتحادات الأعضاء ومسابقات FIFA القادمة
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (سبتمبر/أيلول 2024)
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
برنامج FIFA لإعداد المدربات يترك بصمة واضحة في كولومبيا 2024
٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
دليلة لوبيز ونيكاراغوا توسعان آفاقهما
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
بوغوتا تستضيف مهرجان كرة القدم للسيدات قبل انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™
٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
تصنيف السيدات
كرة القدم للسيدات تواصل الارتقاء في ليختنشتاين
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
المنظمة
كاترينا ميليسكا، شغف كبير للانتقال من اللعب إلى التدريب
٢٦ يوليو ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
الاتحادات الآسيوية الأعضاء تجتمع في إندونيسيا لمناقشة تطور كرة القدم للسيدات في آسيا
١٢ يوليو ٢٠٢٤
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
تقرير عن تعدد وظائف اللاعبات يُقدم إضاءات على كيفية النهوض بكرة قدم السيدات
٥ أبريل ٢٠٢٤
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