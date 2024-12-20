FIFA.com

لمحة عن بعض المشاريع الناجحة في إطار برامج تطوير كرة قدم السيدات

FIFA Women's Football Campaign, Puerto Rico.
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 15: A view of handbook during the FIFA Women's Football Experts' Workshop - Day 1 at the Home of FIFA on October 15, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
إطلاق مبادرات جديدة في إطار النسخة الموسعة لبرنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - DECEMBER 14: <> on December 14, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Denis Doyle - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
"يتوجب علينا تطوير كرة قدم الأندية في كافة أرجاء العالم" - جياني إنفانتينو منوّهاً بالحاجة إلى دبلوم FIFA في إدارة الأندية
١٦ ديسمبر ٢٠٢٤
A general view during of the FIFA Women's Football Regional Workshop for Concacaf Member Associations on November 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. Photo: FIFA
كرة القدم للسيدات
تركيز على أفضل الممارسات في ورشة عمل FIFA الإقليمية المعنية بكرة قدم السيدات في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
Women’s Football Campaign in San Cristobal
كرة القدم للسيدات
تنمية لعبة كرة القدم للسيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
OCTOBER 2024; Launch of women's league in Somalia, photo courtesy of the Somali Football Federation
كرة القدم للسيدات
خلق مستقبل مستدام لكرة القدم للسيدات في الصومال
١ نوفمبر ٢٠٢٤
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 16: Alana Gunn, Head Coach of New Zealand, reacts during the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Group A match between New Zealand and Nigeria at CFC Stadium on October 16, 2024 in Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic. (Photo by Pedro Vilela - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
برامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية تصل إلى جمهورية الدومينيكان
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 15: A portrait session as part of the FIFA Women's Football Experts' Workshop - Day 1 at the Home of FIFA on October 15, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
دورين نبويري تتحدث عن تشكيل إرثها وتطور كرة القدم للسيدات الكينية
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 16: Eduardo Moscoso, Head Coach of Ecuador, looks on during the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic 2024 Group A match between Dominican Republic and Ecuador at CFC Stadium on October 16, 2024 in Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic. (Photo by Pedro Vilela - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
الفوز الأول في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA يُظهر مدى تطور كرة القدم النسائية في الإكوادور
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
FIFA Women's Football Campaign
كرة القدم للسيدات
حملة كرة القدم للسيدات تحقق نتائج في جميع أنحاء العالم
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
Football Kenya Federation (FKF) launched Women Football Campaign
كرة القدم للسيدات
استثمار FIFA يجلب وجوهًا جديدة إلى الساحة العالمية
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 3: A general view during the FIFA Council Meeting No.29 at Home of FIFA on October 3, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخذ قرارات هامة بشأن الاتحادات الأعضاء ومسابقات FIFA القادمة
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 21: A view of the action during the Seoul 2024 Homeless World Cup at Hanyang University on September 21, 2024 in Seoul, South Korea. (Photo courtesy of Homeless World Cup)
الاتحادات الأعضاء
الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (سبتمبر/أيلول 2024)
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
CALI, COLOMBIA - SEPTEMBER 15: (L-R) Kathrin Peter, Head Coach of Germany, greets Tracey Kevins, Head Coach of USA, after a penalty shootout following the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Quarterfinal match between USA and Germany at Estadio Pascual Guerrero on September 15, 2024 in Cali, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
برنامج FIFA لإعداد المدربات يترك بصمة واضحة في كولومبيا 2024
٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
Dalila López, Director of Women’s Football at the Nicaraguan FA
تصنيف السيدات
دليلة لوبيز ونيكاراغوا توسعان آفاقهما
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
BOGOTÁ, COLOMBIA - AUGUST 17: A view during Football Festivals: Women’s Football Campaign – FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024™ at Colombian Federation Sports Headquarters on August 17, 2024 in Bogotá, Colombia. (Photo courtesy of FCF)
كرة القدم للسيدات
بوغوتا تستضيف مهرجان كرة القدم للسيدات قبل انطلاق كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™
٢٢ أغسطس ٢٠٢٤
Women's National Team of Liechtenstein comes together during the Friendly match against Namibia.
تصنيف السيدات
كرة القدم للسيدات تواصل الارتقاء في ليختنشتاين
١٦ أغسطس ٢٠٢٤
QUELUZ, PORTUGAL - MARCH 23: Katerina Mileska of North Macedonia in action during the UEFA Women's Under-17 Championship Estonia 2023 qualification match between Germany and North Macedonia on March 23, 2023 at Complexo Desportivo do Real Sport Clube in Queluz, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images for DFB)
المنظمة
كاترينا ميليسكا، شغف كبير للانتقال من اللعب إلى التدريب
٢٦ يوليو ٢٠٢٤
JAKARTA, INDONESIA - JULY 01: A group photo during day 1 of the FIFA Women's Football Regional Workshop on July 1, 2024 in Jakarta, Indonesia. (Photo courtesy of PSSI)
كرة القدم للسيدات
الاتحادات الآسيوية الأعضاء تجتمع في إندونيسيا لمناقشة تطور كرة القدم للسيدات في آسيا
١٢ يوليو ٢٠٢٤
Anahat for Change Foundation (India)
التأثير الاجتماعي
المساواة بين الجنسين محور برنامج الرياضة لتمكين المرأة المشترك بين FIFA والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
٢٨ مايو ٢٠٢٤
VINOVO, ITALY - AUGUST 21: Pauline Peyraud-Magnin of Juventus is silhouetted during the warm up prior to the UEFA Women's Champions League, CP Group 6 Final between Juventus and Qiryat Gat at Juventus Center Vinovo on August 21, 2022 in Vinovo, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images )
كرة القدم للسيدات
تقرير عن تعدد وظائف اللاعبات يُقدم إضاءات على كيفية النهوض بكرة قدم السيدات
٥ أبريل ٢٠٢٤
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