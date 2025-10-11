FIFA يُرحِّب بالقرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بالرياضة

ويتعلّق التقرير بمواضيع رئيسية، تشمل أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات الرياضية الدولية في ضمان نظام شفاف وعادل. ويأتي ذلك متماشياً مع الإجراءات المستمرة والشاملة التي ينفّذها FIFA في إطار مراجعة لوائحه الخاصة بوضع اللاعبين واللاعبات وانتقالهم، وذلك عقب قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية لاسانا ديارا. كما يدعو القرار إلى تركيز كبير على حماية حقوق الرياضيين في كافة الرياضات، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق القاصرين.

وإذ يؤيد FIFA بقوة إعلان القرار لدعم نمط رياضي أوروبي قائم على نظام هرمي وتضامن مالي بين فئتي البراعم والنخبة ومفاهيم الجدارة الرياضية والمسابقات المفتوحة والشمولية والنزاهة والعدل، فإنه يتبنى بشكل كامل حق اللاعبين واللاعبات بتمثيل بلدانهم على مستوى كرة قدم المنتخبات، والتسريح الإلزامي لهم للعب مع المنتخبات، بحسب ما ينصّ عليه القرار. كما يُرحِّب FIFA بتأكيد الاتحاد الأوروبي على الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة والمسؤولية في الرياضة، وهي معايير من المنطقي أن تتبناها الهيئات الناظمة للشؤون الرياضية والمنظمات التي تمثِّل الأطراف المعنية على حدّ سواء. ونظراً لكونه جزءاً من الاستشارات التي بُني القرار على أساسها، يتطلّع FIFA لاستمرار التعاون مع كافة الجهات الفاعلة في منظومة كرة القدم ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والانخراط في عملية شاملة للجميع تساهم في إعلاء قيم النمط الرياضي الأوروبي واليقين القانوني فيما يتعلق بتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على المجال الرياضي.