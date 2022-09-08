FIFA ينشر تقريراً موجزاً عن الانتقالات الدولية للاعبين

نشر FIFA تقريراً موجزاً عن الانتقالات الدولية للفترة ما بين 1 يونيو/حزيران و1 سبتمبر/أيلول 2022، حيث شمل التقرير تحليلاً لنشاط سوق انتقالات اللاعبين على الصعيد الدولي خلال فترة الانتقالات التي تم إغلاقها مؤخراً. وأوضح التقرير أن السوق شهد انتعاشاً قوياً في ظل ارتفاع عدد الانتقالات في فئة الرجال حيث سُجل رقم قياسي جديد مع زيادة ناهزت 30 % في إجمالي الرسوم المدفوعة، بينما سجّلت فئة السيدات ارتفاع عدد الانتقالات خلال فترة التسجيل المخصصة لمنتصف العام، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

بَلغ إجمالي الرسوم المدفوعة مقابل خدمات وكلاء الأندية المُعلن عنها خلال الانتقالات ضِمن فترة التسجيل المخصصة لمنتصف هذا العام ما لا يقل عن 494.4 مليون دولار أمريكي، وهو رقم قياسي جديد، حيث شهدت السنوات العشر الماضية ارتفاعاً في نسبة الرسوم في هذا الصدد خلال نفس الفترة من 6.1 % عام 2012 إلى 9.9 % عام 2022، بينما وصلت الرسوم المدفوعة مقابل تدريب اللاعبين إلى 69 مليون دولار أمريكي.

حققت الأندية البرتغالية بشكل خاص انتعاشاً قوياً في السوق خلال هذه المرحلة، حيث تزايدت إيراداتها من عائدات الانتقالات بثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بعدما كانت قد سجلت تراجعاً هائلاً خلال العامين المنصرمين.

اتخذ FIFA خطوات هائلة نحو إنشاء نظام انتقالات أكثر إنصافاً وشفافية منذ عام 2017، حيث أقرّ مجلس FIFA ثلاثة إجراءات تشمل عدداً من الإصلاحات، وذلك تماشياً مع خطة رئيس FIFA المتمثلة في رؤية 2020-2023 من أجل جعل كرة القدم أكثر عالمية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينشر فيها FIFA تقريراً موجزاً عن نشاط سوق الانتقالات بُعيد انتهاء فترة الانتقالات الدولية المخصصة لمنتصف العام، حيث يقدم هذا التقرير لمحة عامة على عمليات انتقال اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في مختلف أنحاء العالم. سينشر FIFA في يناير/كانون الثاني 2023 تحليلاً معمقاً للانتقالات الدولية المسجَّلة في عام 2022 بأكمله. لتنزيل التقرير الكامل، يُرجى الضغط هنا أو زيارة legal.fifa.com.