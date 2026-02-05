تقرير FIFA لانتقالات يناير/كانون الثاني 2026: حركة كبيرة في كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات

شهدت كرة القدم الاحترافية للرجال أكثر من 5900 انتقال وإنفاقاً يفوق 1.9 مليار دولار أمريكي

رقم قياسي جديد في كرة القدم الاحترافية للسيدات متمثّل بإنفاق يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة تصل إلى 85%

تصدّرت الأندية الإنجليزية قوائم الإنفاق على الانتقالات الدولية في فئتي الرجال والسيدات

شهدت نافذة الانتقالات الأحدث عدداً قياسياً من الصفقات في عالم كرة قدم الاحترافية للرجال، رغم تراجع حجم الإنفاق مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2025. أما في فئة السيدات، فتم تسجيل حجم إنفاق قياسي، ولكن مع تراجع بسيط في العدد الإجمالي للصفقات مقارنة بالسنة الماضية.

وبحسب التقرير الموجز الذي أعدّه FIFA لانتقالات شهر يناير/كانون الثاني 2026، تم تسجيل أكثر من 5900 صفقة انتقال دولية في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يُمثِّل رقماً قياسياً جديداً لنافذة انتقالات شهر يناير/كانون الثاني، وزيادة بنسبة 3% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي النفقات على رسوم الانتقالات الدولية في كرة القدم الاحترافية للرجال في فترة انتقالات يناير/كانون الثاني 2026 أكثر من 1.9 مليار دولار أمريكي، ولكنه أقل بحوالي 18% من يناير/كانون الثاني 2025، ولكن أكثر بحوالي 20% من الأرقام المسجلة في يناير/كانون الثاني 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أرقام قياسية في كرة القدم الاحترافية للسيدات. فللمرة الأولى على الإطلاق، أنفقت أنديتها أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي على الانتقالات الدولية خلال نافذة يناير/كانون الثاني، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة تفوق 85% مقارنة بالرقم القياسي المسجل في يناير/كانون الثاني 2025. كما تم تسجيل أكثر من 420 انتقالاً دولياً، وهو ما يُمثل تراجعاً طفيفاً (بنسبة 6% تقريباً) مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2025.

وكانت الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقاً في كرة قدم السيدات (أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي)، كما احتلت المركز الأول بأكبر عدد انتقالات واردة.

كذلك الأمر في كرة قدم الرجال، إذ كانت الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقاً (360 مليون دولار)، تليها أندية إيطاليا ثم البرازيل ثم ألمانيا ثم فرنسا. أما الأندية الفرنسية، فكانت الأكثر تحصيلاً لرسوم الانتقالات (أكثر من 215 مليون دولار أمريكي)، تليها على التوالي أندية إيطاليا والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا.

وحلّت البرازيل في المركز الأول على قائمة الدول في الانتقالات الواردة، تليها إسبانيا والأرجنتين فإنجلترا ثم البرتغال. أما الدول صاحبة أكبر عدد من الانتقالات الصادرة فهي الأرجنتين تليها تباعاً إنجلترا والبرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.