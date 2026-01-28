تقرير الانتقالات حول العالم: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2025

شهد العام المنصرم رقماً قياسياً تاريخياً بتسجيل 86158 انتقالاً دولياً في العام 2025 وفقاً للنسخة للأخيرة من تقرير الانتقالات حول العالم

تم إنفاق ما مجموعه 13.08 مليار دولار أمريكي على رسوم الانتقالات الدولية في فئة كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يُشكل أعلى رقم سنوي مسجّل على الإطلاق

واصلت كرة قدم السيدات النمو مع 2440 انتقالاً (+6.3%) وإنفاق ما مجموعه 28.6 مليون دولار أمريكي، أي زيادة بنسبة 80% مقارنة بالعام 2024

نشر FIFA اليوم نسخة 2025 من تقرير الانتقالات حول العالم بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي لتقرير الانتقالات حول العالم، الذي يوفر للمستخدمين منصة تفاعلية للاطلاع على البيانات التفصيلية للانتقالات والتعرف على أبرز الاتجاهات في كل اتحاد من الاتحادات الوطنية عبر العالم.

فقد شهد العام 2025 رقماً قياسياً تاريخياً بتسجيل 86158 انتقالاً دولياً في فئات الرجال والسيدات والهواة. للمرة الأولى على الإطلاق، تخطّى إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات عتبة العشرة مليارات دولار أمريكي، ووصل إلى مبلغ قياسي مجموعه 13.11 مليار دولار أمريكي، أي أكثر بنسبة 50% ممّا تمّ إنفاقه عام 2024 وأعلى بنسبة 35.6 من الرقم القياسي السابق المُسجَّل عام 2023.

ومجدداً، كانت أندية إنجلترا هي الأكثر إنفاقاً وتحصيلاً لرسوم الانتقالات في فئة كر القدم الاحترافية للرجال، حيث صرفت ما مجموعه 3.82 مليار دولار أمريكي على الانتقالات الواردة، مقابل تلقيها 1.77 مليار دولار أمريكي عن الانتقالات الصادرة، بينما تصدرت الأندية البرازيلية جدول الترتيب الإجمالي لصفقات الانتقالات بواقع 1190 من الانتقالات الواردة و1005 على مستوى الانتقالات الصادرة، علماً أنه يمكن الاطلاع على الإحصائيات الخاصة بكل اتحاد وطني من خلال الموقع الإلكتروني لتقرير الانتقالات حول العالم.

هذا وقد شهد عام 2025 رقماً قياسياً في عدد الأندية (1214) التي دفعت رسوماً مقابل الانتقالات الواردة، وكذلك في عدد الأندية (1495) التي تلقت رسوماً مقابل انتقال صادر واحد على الأقل.

كرة قدم السيدات ماضية قُدماً في تطورها المبهر بتسجيل أرقام قياسية جديدة

واصلت الأندية الاستثمار بوتيرة متسارعة في كرة القدم الاحترافية للسيدات خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 28.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُشكل أعلى رقم سنوي مسجّل على الإطلاق، علماً أنه يفوق المبلغ الإجمالي المسجل العام السابق بأكثر من 80%. هذا وقد شملت الانتقالات الدولية 756 نادياً في المجموع (+8.3%)، حيث أنفق 135 من هذه الأندية رسوماً مقابل انتقال وارد واحد على الأقل (+23.9%)، بينما تلقى 155 نادياً رسوماً مقابل الانتقالات الصادرة (+25.0%).

وتُظهر هذه الأرقام بوضوح مدى التقدم الملحوظ على مستوى لعبة السيدات، حيث يزداد عدد اللاعبات المحترفات بوتيرة متسارعة سنة بعد أخرى، علماً أن عام 2025 شهد ما لا يقل عن 2440 انتقالاً دولياً في كرة قدم الاحترافية للسيدات، وهو ما يُشكِّل زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بحصيلة 2024.

الانتقالات الدولية على صعيد الهواة

شهد عام 2025 ما مجموعه 59162 انتقالاً للاعبين الهواة إلى أندية خارج بلدانهم، وهو رقم قياسي جديد يفوق حصيلة العام 2025 بنسبة 9.4%. فباستثناء اتحادين وطنيين، شملت انتقالات اللاعبين الهواة العام المنصرم بقية الاتحادات الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA، مما يعكس مدى انتشار كرة القدم على نطاق عالمي واسع. وكما كان الحال في العام السابق، تصدَّرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استقبالاً للاعبين الهواة خلال عام 2025، حيث بلغ مجموع صفقاتها في هذه الفئة 7041.

بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة حول سوق الانتقالات عبر العالم، يتضمن تقرير 2025 تحليلات شاملة لأنواع الانتقالات والرسوم المرتبطة بالصفقات وخصائص اللاعبين واللاعبات والعقود المبرمة، بالإضافة إلى أقسام تستعرض الاختلافات على مستوى الاتحادات الوطنية والقارية والأندية. وللمرة الأولى على الإطلاق، يتضمن التقرير قسماً مخصصاً للتجارب، وهي الفترات التدريبية القصيرة التي تسمح للأندية واللاعبين بتقييم لياقتهم وقدراتهم.

هذا وقد نُشر هذا التقرير بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي لتقرير الانتقالات حول العالم، مما يتيح للمستخدمين فرصة فريدة للاطلاع على خبايا عالم الانتقالات من مختلف الزوايا.

للاطلاع على نسخة 2025 من تقرير FIFA للانتقالات حول العالم، يُرجى النقر هنا أو زيارة موقع legal.fifa.com.