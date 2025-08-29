صُمِّمت الدورة الدراسية لانتقالات اللاعبين الدولية FIFA خصِّيصاً للأشخاص الذين يضطلعون بالعمليات الإجرائية للانتقالات الدولية أو سيتولون تنفيذها مستقبلاً، إذ توفر مواد الدورة تحليلاً مقتضباً ومُعمقاً في الوقت نفسه لمختلف الجوانب التي تنطوي عليها هذه العمليات، كما تقوم الدروس على نهج تطبيقي وعملي. توفّر الدورة الدراسية الخاصة بالانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم نهجاً عملياً يشمل جميع الجوانب التي تنطوي عليها عملية الانتقال الدولي، حيث تتيح للمشاركين اكتساب المعارف اللازمة في غضون فترة زمنية قصيرة، مما يساعد على جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق وفي متناول الجميع. من خلال تبسيط العملية وتلقين المعلومات اللازمة للمشاركين من مختلف الاتحادات الأعضاء والأندية والاتحادات الإقليمية حول نظام الانتقالات الدولية وما ينطوي عليه من عمليات، يتيح FIFA للمستفيدين من الدورة فرصة اكتساب المعارف الضرورية لتيسير عملية الانتقال الدولي وجعلها سلسلة لكل لاعب ولاعبة من جهة، وضمان حصول الأندية على ما تستحقه من مكافآت على تأهيل اللاعبين وتدريبهم من جهة أخرى.