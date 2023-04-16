تشمل صفقات الانتقال كل عام ما يزيد عن 20 ألف لاعب محترف (من الرجال والسيدات) وأكثر من خمسة آلاف نادٍ من مختلف بلدان العالم، ورغم أن FIFA عمل على تبسيط نظام الانتقالات الدولية إلى أقصى حد ممكن خلال السنوات الأخيرة من أجل تسهيل تنفيذها بطريقة سريعة وسلسة، إلا أن العملية تتطلب معرفة مستفيضة بنظام الانتقالات، بما في ذلك مختلف مراحل الانتقالات الدولية والجوانب التي تنطوي عليها.