يتناول برنامج FIFA التنفيذي في وكالة كرة القدم في نسخته الأولى أهمية صناعة وكالة كرة القدم، والتي تتطلب مهنيين مؤهلين تأهيلاً عالياً وقادرين على تمثيل وحماية مصالح عملائهم في سوق الانتقالات. تمثل هذه المبادرة الجديدة أول برنامج تعليمي لوكلاء كرة القدم في تاريخ FIFA الذي يمتد لأكثر من قرن وهي تسلط الضوء على الأهمية التي يوليها FIFA لتعليم أصحاب المصالح في كرة القدم، وبالتالي تعزيز الاحتراف والفعالية في عالم اللعبة. تمخض البرنامج من مقترحات قدّمها اتحادات وكلاء مختلفة من جميع أنحاء العالم، والتي طلبت من FIFA مؤخراً إطلاق برامج تعليمية في هذا المجال.