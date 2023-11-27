FIFA يرحب بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن نظام وكلاء كرة القدم

المحكمة تدعم الجوانب الرئيسية للوائح FIFA لوكلاء كرة القدم وتؤكد سلطة FIFA التنظيمية في الإشراف على وكلاء اللاعبين

يقدّم هذا الحكم القضائي توجيهات قانونية مهمّة للجهات الفاعلة في قطاع كرة القدم

يؤكّد القرار أن تنظيم عمل الوكلاء يمثل ركيزة أساسية في مشروع FIFA لتحديث نظام انتقالات كرة القدم

أعرب FIFA عن ترحيبه بالقرار القضائي الصادر اليوم عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم. ويُمثِّل هذا الحكم تقييماً هاماً من أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي بخصوص الإطار التنظيمي الذي يضعه FIFA لوكلاء كرة القدم.

ويُعرب FIFA عن سعادته البالغة بأن المحكمة أكّدت إمكانية تبرير الجوانب الرئيسية للوائح، ومنها شرط ترخيص الوكلاء، والحد الأقصى لرسوم الخدمات، وحظر التمثيل المتعدد، وقاعدة دفع العميل للرسوم، وقاعدة الدفع بالمبدأ التناسبي.

وقد علق إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في FIFA، قائلاً: "يعرب FIFA عن ارتياحه لاعتراف المحكمة بتقييم FIFA لأنشطة وكلاء كرة القدم، وتفهمها للمخاوف المشروعة التي يبديها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن هذه الأنشطة. كما يرحب FIFA بدعم المحكمة للقواعد الرئيسية المطبقة في لوائح الوكلاء، وباعترافها بسلطته ومشروعيته في تنظيم أنشطة الوكلاء ضمن منظومة انتقالات كرة القدم، فضلاً عن ترحيبه بالتوجيهات الصادرة بشأن كيفية تطبيق قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي على لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم".

هذا وتشكل لوائح FIFA لوكلاء كرة القدم ركيزة أساسية في إطار جهود FIFA لتحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم وضمان السير السليم لنظام الانتقالات العالمي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، وترسيخ الاستقرار التعاقدي، ومعالجة تضارب المصالح، وقد اعتمُدت بعد عملية تشاور واسعة، شارك فيها الوكلاء ومنظماتهم، واللاعبون، والأندية، والدوريات، بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية.

وتابع إميليو غارسيا سيلفيرو قائلاً: "سنواصل تحليل نص الحكم الكامل وتداعياته العملية بدقة وعناية، وفي جميع الأحوال، وبغض النظر عن هذا التطور الإيجابي، نعتزم دعوة ممثلي الوكلاء إلى اجتماع خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى حل توافقي".

ومع اقتراب دخول نظام الانتقالات الجديد حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2027، نتطلع إلى تكرار هذا النهج القائم على التوافق، والذي تكلل بالنجاح في تعاملنا مع اللاعبين والأندية والدوريات، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الهامة التي أرساها هذا الحكم القضائي".

يمكن الاطلاع على النص الكامل للقرار الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.