مودريتش: أريد تحقيق نجاح كبير آخر مع كرواتيا

أصبح لوكا مودريتش اللاعب الأكثر ظهوراً بقميص منتخب كرواتيا

لعب قائد خط الوسط مباراته الدولية رقم 135 ضد قبرص

يناقش مودريتش هذا الإنجاز في هذه المقابلة الحصرية

"لا يُمكن النظر إلى لوكا [مودريتش] إلاً باعتباره أفضل [كرواتي] في التاريخ." هذه العبارة قالها روبرت بروزينيسكي، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في كرواتيا على مر الزمن، في صيف 2018 بعد أن احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم روسيا 2018 FIFA. وبعد ذلك ببضعة أشهر فقط، توّج مودريتش بجائزة The Best من FIFA كأفضل لاعب في العالم.

مرّت سنتان ونصف منذ ذلك الحين، ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً يملك زمام الأمور في خط وسط "الناريون" كقائد وكابتن للمنتخب. حقق مودريتش انجازاً جديداً يوم السبت عندما خاض مباراته الدولية رقم 135، والتي فاز فيها فريقه 1-0 ضد قبرص في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ليتفوّق على داريجو سيرنا ويصبح صاحب الرقم القياسي في بلاده من حيث المشاركات الدولية.

تحدّث موقع FIFA.com مع مودريتش حول هذا الإنجاز وحول ما يسعى إليه وكذلك حول بداية كرواتيا الصعبة في تصفيات قطر ٢٠٢٢.

موقع FIFA.com: لوكا مودريتش، ما هو شعورك بصفتك لاعب كرواتيا الجديد الأكثر مشاركة في المباريات الدولية؟ لوكا مودريتش: الشعور رائع، أنا سعيد وفخور. إنه لشرف عظيم أن أحطم هذا الرقم القياسي، على الرغم من أنني لم أفكر فيه كثيراً.فأهداف المنتخب الوطني الأخرى أكثر أهمية. ومع ذلك، عندما اقتربت من هذا الرقم، أردت الوصول إلى القمة. ولحسن الحظ، تمكّنت من القيام بذلك.

أنت الآن في الخامسة والثلاثين من عمرك. هل ستكون بطولة الأمم الأوروبية آخر بطولة كبرى لك؟ سنرى ما سيحدث بعد بطولة الأمم الأوروبية. في البطولة، يجب أن يكون المنتخب الكرواتي قوياً لأننا في مجموعة صعبة. وعلى الرغم من بعض حالات الإعتزال، أعتقد أن لدينا فريقاً جيداً وأنه يمكننا لعب دور مهم. من الصعب أن نعد بأي شيء، لكننا سنذهب إلى بطولة الأمم الأوروبية بطموح وأمل وعقلية تبرر السمعة الطيبة التي اكتسبناها بالفعل. نحن بحاجة لتمثيل كرة القدم الكرواتية كما تستحق.

هل أنت راضٍ عن مشوارك المهني أم أن هناك شيئاً ما زال ينقصك؟ بغض النظر عن الإنجازات السابقة، سواء على مستوى النادي أو المستوى الدولي، فأنت تريد دائماً تحقيق المزيد. عندما تفوز بلقب، أو تحقق انجازاً كبيراً، فأنت تريد تكرار هذا الانتصار. ما دمت ألعب، فسيكون لدي أهداف وطموحات. مع كرواتيا، أريد تحقيق نجاح كبير آخر، وعلى مستوى الأندية أريد أن أقاتل من أجل الألقاب طالما لدي فرصة. أستعد وأعمل وفقاً لذلك، وسنرى إلى متى سيستمر هذا.

احتلت كرواتيا المركز الثاني في آخر نسخة من كأس العالم، لكنها بدأت مشوار التصفيات المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢ بفوز وهزيمة. هل خاب أملك؟ لم تبدأ كرواتيا مشوارها في التصفيات بأفضل طريقة ممكنة من حيث الأداء والنتائج. اللعب بعد إنجاز كأس العالم يصبح أكثر صعوبة لأنه يكون لدى كل خصم دافع أكبر للفوز علينا، وعلينا الحفاظ على المستوى العالي الذي أظهرناه في روسيا. البداية لم تكن مثالية، لكن النهاية هي المهمة. أنا مقتنع بأننا أصحاب أفضل أداء في هذه المجموعة وأننا سنثبت ذلك خلال التصفيات.

لوكا مودريتش

تاريخ الولادة : 9 سبتمبر/أيلول 1985

مركز اللعب : الوسط

الأندية : دينامو زغرب، توتنهام هوتسبير، ريال مدريد (منذ 2012)

المنتخب الوطني : 135 بطولة دولية (16 هدفاً)

إنجازاته: وصافة بطولة كأس العالم (2018)، كرة adidas الذهبية (بطولة كأس العالم 2018)، جائزة The Best لأفضل لاعب في العالم (2018)، جائزة أفضل لاعب في أوروبا (2018)، فاز بلقب دوري أبطال أوروبا (2014، 2016، 2017، 2018)، فاز بلقب بطولة كأس العالم للأندية (2014، 2016، 2017، 2018)

قيل عن مودريتش

كاسيميرو بعد نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA "لقد قلت هذ سابقاً: أعتقد أن مودريتش يلعب بنفس مستوى زيدان تقريباً، وقد كان زيدان واحداً من أفضل اللاعبين في التاريخ. هؤلاء اللاعبون قادرون على رؤية جوانب لا يمكننا نحن رؤيتها حتى عند إعادة مشاهدة المباراة بالحركة البطيئة."

إيفان راكيتيش عن مودريتش وأندريس إنييستا خلال مؤتمر صحفي بعد دور المجموعات في روسيا 2018 "يبدو أن كلاهما قادم من كوكب آخر ليلعب كرة القدم معنا نحن البشر. يُعتبر كلاهما من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في مراكزهما على الإطلاق."

كاكا لمجلة Omnisport "يجعلك لوكا تشعر كما لو أن لعب كرة القدم أمر في غاية السهولة، ولكني أؤكد لكم أن اللعب بهذه الطريقة أمر صعب جداً. إنه يقوم بذلك وكأنه أمر طبيعي وأسهل شيء في العالم. اللعب يبدو كالرقص بالنسبة له."