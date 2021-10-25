شركة Mengniu راعي رسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

دخلت الشركة الرائدة في صناعة الألبان في جمهورية الصين الشعبية Mengniu في شراكة مع FIFA لتُصبح أحد الرعاة الرسميين لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وستُفعّل شركة Mengniu التي سبق لها وأن كانت راعي رسمي لكأس العالم روسيا 2018 FIFA™ علاماتها التجارية ونشاطاتها الترويجية في استادات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، كما ستكون لها نشاطات عبر قنوات FIFA على الإنترنت وتطبيقاته على الجوال في إطار دورها كراع رسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

وقال الأمين العام لـFIFA في معرض حديثها عن الإفصاح عن شركة Mengniu كراع رسمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، السيدة فاطمة سامورة: "يُسعدنا جدا أن نرحب بعودة شركة Mengniu كراع رسمي لكأس العالم FIFA، وذلك لالتزامها بالترويج لعالم أكثر صحة والتزامها بحماية كوكب مستدام من خلال منتجاتها المغذية، كما تعكس قيمها قيم FIFA المتمثلة في تعزيز الحياة الصحية من خلال كرة القدم واللعب النظيف، لذا فإننا نتطلّع إلى تعزيز علاقتنا مع شركة Mengniu والسوق الصيني بصفة عامة من خلال التحضير لهذه المنافسة التي ستكون فريدة من نوعها - كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™."

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة Mengniu السيد جيفري مينفانج لو: "يدل استمرار استثمار شركة Mengniu في الرياضة العالمية عزمها على تعزيز علاقاتها مع عملائها، إضافة لتجسيد قيم الروح الرياضية وتشجيع المشاركة النشطة لعشاق كرة القدم والجماهير على النطاق الواسع."

وأضاف قائلاً "إن هذه الشراكة تنبني على تعاوننا الناجح مع FIFA في كأس العالم روسيا 2018 FIFA™، وتتماشى جيدًا مع خطتنا الخماسية لتطوير Mengniu لتُصبح رائدة العالم في منتجات الألبان ومنصة للتغذية والصحة وشركة تتمتع بقوة جيناتها الثقافية ووضع تنميتها المستدام، وجعلها العلامة التجارية الأكثر عشقا من مستهلكيها في جميع أنحاء العالم."

إن شركة Mengniu هي أحد العلامات التجارية الموثوقة في كل أنحاء جمهورية الصين الشعبية، وتملك مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة من الحليب على شكل المسحوق والسائل، واللبن، والآيس كريم المعبأ، والجبن، والزبدة، وباقي منتجات الألبان.

وتُصنف هذه الشركة - المسجلة في مدينة هونج كونج والتي تضم حوالي 40 ألف موظف حول العالم - منذ سنة 2017 كواحدة من أفضل عشر شركات انتاج الألبان في العالم ضمن القائمة العالمية التي تضم 20 شركة فقط، وذلك وفقا للإحصائيات التي نشرتها مؤسسة Rabobank، وبلغت الطاقة الإنتاجية السنوية للمجمع ككل في سنة 2020 نهاية شهر ديسمبر/ كانون 9.90 مليون طن من منتجات الألبان.