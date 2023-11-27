بطولة "الطريق إلى الكأس": تحقيق حلم اللّعب في كأس العالم

شارك أكثر من 1000 لاعب من هيوستن، تكساس، في بطولة الطريق إلى الكأس

أُقيمت نهائيات كل فئة على ملعب أرامكو أرينا، وهو ملعب 7 ضد 7 تم تجهيزه خصّيصًا لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™

يهدف المشروع إلى ترك إرث دائم لكأس العالم FIFA 2026™ من خلال دعم كرة القدم في مدينة هيوستن لسنوات قادمة

بالنسبة لمعظم لاعبي كرة القدم، يبدأ الطريق إلى كأس العالم FIFA™ على ملعب الحي، أو ملعب تدريب، أو في بطولة للشباب. لكن بالنسبة لمئات الأطفال والمراهقين في منطقة هيوستن الكبرى، فقد أوصلتهم رحلتهم الكروية بالفعل إلى منصة في قلب مهرجان FIFA Fan Festival™.

واختُتمت بطولة الطريق إلى الكأس في نهاية الأسبوع الماضي، بعد منافسة بدأت في الربيع بجولات تأهيلية على ملاعب في جميع أنحاء المنطقة، قبل الانتقال إلى ملعب أرامكو أرينا، وهو ملعب 7 ضد 7 تم تجهيزه خصّيصًا لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™. وعلى ذلك الملعب، ووسط أجواء كأس العالم 2026 FIFA™ وجماهيره الغفيرة، وُزّعت ميداليات نهائيات البطولة.

يتنافس في البطولة فِرق من الجنسين تتكون من 7 لاعبين ولاعبات في الفئات العمرية من أقل من 11 عامًا إلى أقل من 18 عامًا وأقل من 19 عامًا. وشارك ما مجموعه 125 فريقًا من منطقة هيوستن الكبرى وجنوب تكساس، حيث أقيمت الجولات التمهيدية في مرافق رياضية مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، وحصلت الفِرق الأفضل أداءً على فرصة اللعب في أرامكو أرينا.

صرح تشارلز روتراميل، رئيس لجنة تطوير اللعبة في اللجنة المنظمة للبطولة في هيوستن، أن هذا هو بالضبط ما سعى المشروع إلى تحقيقه.

حيث قال روتراميل: "أردت التأكد من أن مجتمع كرة قدم الناشئين في هيوستن يشعر بالارتباط بكأس العالم". "هؤلاء الأطفال يلعبون كرة القدم ويعرفون ما معنى المنافسة في بطولة. منحهم الفرصة للعب في مهرجان FIFA Fan Festival سيترك في أذهانهم ذكريات لن ينسوها أبدًا."

الطريق إلى الكأس Previous 01 / 09 A goalkeeper makes a crucial save during a Road to the Cup championship match. 02 / 09 Young players compete on the Road to the Cup pitch at the FIFA Fan Festival™. 03 / 09 Players battle for possession during a Road to the Cup final. 04 / 09 A Road to the Cup champion team celebrates on the winners’ stage. 05 / 09 Road to the Cup winners pose with the trophy after the final. 06 / 09 06_21_2026 FWC26 FFF (Ben)-58 07 / 09 Fast-paced action during a Road to the Cup final at the FIFA Fan Festival™. 08 / 09 A player drives forward during a Road to the Cup championship game. 09 / 09 A goalkeeper makes a diving save in a Road to the Cup final. Next

اختيار شكل البطولة بعناية فائقة

أوضح روتراميل: "لا تُمارس كرة القدم بفِرق من 7 لاعبين على نطاق واسع بين شباب وشابات تكساس". "المباريات سريعة الإيقاع، ومثيرة، وممتعة للغاية، وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى تنظيم البطولة بهذا الشكل."

وبالنسبة للعديد من المشاركين، كان المكان وحده كافياً لجعل المسابقة تجربة مميزة. فبدلاً من ملاعب أنديتهم المعتادة، أتيحت لهم الفرصة للعب في قلب مهرجان FIFA Fan Festival™ وتجربة أجواء أكبر حدث رياضي في العالم.

"إنه حدث ضخم"، هكذا قال ماركوس كارس من فريق سيدار ستارز. "لقد اجتمع هنا أناس من خلفيات مختلفة، ومن الرائع حقًا رؤية الجميع يتفاعلون مع بعضهم البعض."

كما استمتع زميله في الفريق، أليخاندرو غوميز بالأجواء. وأوضح المهاجم: "يوجد الكثير من الناس والثقافات المختلفة هنا. وهذا ما يجعل هذه البطولة مميزة حقاً".

بدلاً من اللعب بأطقم أنديتهم المعتادة، حصلت جميع الفِرق على أطقم تذكارية مصممة خصيصًا بفضل رعاة البطولة، وهو ما منح كل لاعب تذكارًا من تجربته في كأس العالم، بغض النظر عن نتائج مبارياته.

إرث للأجيال القادمة

بالنسبة للمنظمين، كانت بطولة "الطريق إلى الكأس" أكثر من مجرد بطولة. فمنذ البداية، أرادوا ضمان أن يترك كأس العالم FIFA 2026 إرثاً دائماً في المنطقة.

"إن بطولة الطريق إلى الكأس هي أكثر من مجرد بطولة"، هذا ما قاله كريس كانيتي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في هيوستن لكأس العالم 2026 FIFA™، خلال إطلاق المشروع. "أردنا أن نزود اللاعبين الشباب بالخبرات التي ستظل معهم لبقية حياتهم."

ويبدو أن هذا الهدف قد تحقق، حيث شارك أكثر من 1000 طفل وشاب في البطولة. وجاءت العديد من الفِرق من أحياء محرومة، وحصلت على نفس الفُرص لتكون جزءاً من تجربة كأس العالم شأنها شأن الفِرق القادمة من مناطق أكثر ثراءً.

روتراميل يرى أن هذه مجرد البداية

قال: "نحن ندرس بالفعل جعل هذه البطولة تقليداً منتظماً". "ربما ستكون إرثاً دائماً لكأس العالم."

العديد من الشروط اللازمة للقيام بذلك متوفرة بالفعل. في هيوستن، يلعب ما يقرب من 75,000 طفل ومراهق كرة القدم بانتظام وينتمون لأكثر من 100 نادٍ. وقد حظيت البطولة باهتمام كبير في المنطقة، حيث شارك ما مجموعه 125 فريقًا في جولات التصفيات قبل أن تتأهل الفِرق المصنفة الأولى إلى مهرجان FIFA Fan Festival.

وعندما وُزعت الميداليات النهائية، ركز روتراميل على أمر أهم: الفرحة التي ارتسمت على وجوه اللاعبين الشباب.

حيث قال: "يمكنك أن ترى على الفور مدى فخرهم باللعب هنا". "لقد اكتسب مهرجان المشجعين Fan Festival سمعة قوية بين محبي كرة القدم. جاء الكثير من الناس للزيارة، لكن قلةً منهم فقط حظوا بفرصة اللعب على هذا الملعب. كانت تلك هي الفكرة وراء إطلاق بطولة "الطريق إلى الكأس".