طرح مناقصة للحقوق الإعلامية في فنلندا لأهم بطولات FIFA المقبلة

أعلن FIFA عن طرح مناقصة للحقوق الإعلامية في فنلندا لكأس العالم للقارات روسيا 2017 FIFA وكأس العالم روسيا 2018 FIFA، وكأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA وكأس العالم قطر 2022 FIFA. وتغطي هذه الحقوق الإعلامية كلاً من التلفزيون وتلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV) والبث عبر الإنترنت والهاتف المحمول والراديو لهذه البطولات التي تدور رحاها بين عامي 2017 و2022.

ومن شأن هذا العطاء مساعدة FIFA على اختيار الشركات الإعلامية الأفضل من الناحية التشغيلية وضمان الإلتزامات المطلوبة في مجال البث، وكذلك تحقيق أهداف FIFA في الوصول لأكبر شريحة جمهور ممكنة عبر توفير تجربة مشاهدة بأفضل جودة. من خلال بيع الحقوق الإعلامية لبطولاته البارزة، يضمن FIFA توليد العائدات الحيوية لتنفيذ مهمته في حوكمة كرة القدم حول العالم وتطوير اللعبة.

يمكن للشركات الإعلامية التي ترقب بالتقدم لهذا العطاء طلب الحصول على بيان العطاء عبر العنوان التالي: Finland-Media-Rights@fifa.org. ويجب أن يتم في الطلب تحديد أسماء والمسميات الوظيفية لمن سيقومون بالتواصل مع FIFA في هذا المجال. وبعد فترة تشمل تقديم أسئلة والحصول على إجابات (بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016 و11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، يجب تقديم الطلبات إلى FIFA بحلول الخامسة مساء (بتوقيت أوروبا المركزي) بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وستنطلق عقب ذلك بدءاً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 المفاوضات مع أصحاب الملفات التي تتأهل للقائمة القصيرة للشركات المرشحة.