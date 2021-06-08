نعي أندرياس بريمه 1960-2024

"ماذا سيمنح؟ سيمنح ركلة جزاء!" ومرة أخرى: "لقد! منح! ركلة جزاء!" كانت هذه كلمات الصحفي الرياضي جيرد روبنباور خلال نهائي كأس العالم 1990. قبل وقت قصير من نهاية المباراة بين ألمانيا والأرجنتين، تقدم رودي فولر داخل منطقة الجزاء. وما تلا ذلك كانت صافرة من الحكم وركلة الجزاء الشهيرة. تقدم أندرياس بريمه وسجل هدف الفوز 1-0، مما جعل فريق ألمانيا بطلاً للعالم للمرة الثالثة في تاريخه.

والآن تنعي كرة القدم الألمانية فقدان البطل العظيم أندرياس بريمه الذي لعب دوراً رئيسياً في الفوز بلقب كأس العالم 1990 FIFA. توفي اللاعب الوطني السابق بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 63 عامًا. قضى أندرياس بريمه جزءًا كبيرًا من حياته المهنية النشطة في إف سي كايزرسلاوترن. من عام 1981 إلى عام 1986 ومن عام 1993 إلى عام 1998 لعب لصالح الشياطين الحمر، وفاز معهم بكأس ألمانيا عام 1996 واحتفل بلقب بطولة الدوري بعد ذلك بعامين.

خلال مسيرته الكروية، ارتدى ابن مدينة هامبورغ أيضًا قمصان بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وريال سرقسطة. أصبح الظهير السابق أيضًا بطلاً مع بايرن وإنتر، وفي عام 1991 فاز أيضًا بكأس الاتحاد الأوروبي مع النادي الإيطالي. لعب 86 مباراة دولية ( سجل ثمانية أهداف). بعد مسيرته الكروية، أصبح بريمه مدربًا. جيث جلس على مقاعد البدلاء في 1. إف سي كايزرسلاوترن من 2000 إلى 2002، وقام بتدريب أنترهاشينج وكان مساعدًا للمدرب في شتوتغارت.

وصرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو "لقد انفطر قلبي عندما علمت بنبأ وفاة أندرياس بريمه عن عمر يناهز 63 عاماً. ففي الشهر الماضي فقط كنا معاً في ميونيخ لتكريم حياة العظيم فرانز بيكنباور. من المأساوي أن نحزن الآن على وفاة آندي." "سيبقى آندي إلى الأبد في قلوب جميع المشجعين الألمان، باعتباره الفائز بكأس العالم FIFA، والأهم من ذلك، كشخص مميز للغاية كان محبوبًا جدًا من قبل مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. أتذكر مشاهدة عروضه المتميزة مع ألمانيا، ومع إنتر ميلان الذي خدم بشكل جيد إلى جانب أنديته الأخرى." "إنه شخصية بارزة في كرة القدم العالمية وأحد قدوتي، وإرثه هو شهادة على مهارته وتصميمه وروحه الرياضية. تركت مساهماته في كرة القدم، كلاعب ومدرب، بصمة لا تمحى على هذه الرياضة. وستستمر مسيرته في إلهام الأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم. " "ستظل ذكراه حية في قلوب المشجعين حول العالم، لتذكرنا باللحظات التي تجعل لعبتنا الجميلة لا تُنسى. خالص التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه السابقين وكل من عرفه. ارقد في سلام."

تنكيس الأعلام في مقر FIFA تكريماً لأندرياس بريمه Previous 01 / 03 20 Feb 2024: German flag at half-mast at Home of FIFA 02 / 03 20 Feb 2024: German flag at half-mast at Home of FIFA 03 / 03 20 Feb 2024: German flag at half-mast at Home of FIFA Next