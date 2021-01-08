FIFA يختبر تغييرات إصابة الارتجاج في كأس العالم للأندية FIFA

يُعطي القرار الأولوية لمصلحة اللاعبين

يمكن إجراء تغييرات الارتجاج بغض النظر عن عدد التبديلات المستعملة

كما يُسمح للفرق بإجراء خمس تغييرات عادية خلال المباراة

أكد FIFA أنه سيختبر إجراء الفرق لتغييرات إضافية ودائمة خلال مباريات كأس العالم للأندية FIFA™ المزمع إقامتها بدولة قطر في الفترة الممتدة بين 1 و11 فبراير/ شباط 2021، وذلك في حالات حدوث إصابات ارتجاج أو الاشتباه في حدوثها، وبهذا تصبح كأس العالم للأندية FIFA أول مسابقة دولية تجرب هذا الإجراء.

وقد تمت الموافقة على بروتوكول تبديل الارتجاج بعد مداخلات FIFA ومشاوراته المكثفة مع أهم الشخصيات الفاعلة خلال اجتماع الأعمال السنوي (ABM) للمجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) في ديسمبر/ كانون الأول سنة 2020 بهدف:

إرسال رسالة قوية مفادها أنه يجب اخراج اللاعب إذا وُجد أي شك بإصابته.

الحؤول دون إصابة اللاعب بارتجاج آخر أثناء المباراة، إذ يُمكن أن تشكل حوادث الرأس المتكررة عواقباً وخيمة.

تقليل الضغط على الفريق الطبي وتمكينهم من إجراء تقييم سريع للحالة.

إنشاء إجراء بسيط يُمكن تطبيقه على جميع مستويات اللعبة.

وسيُطبق FIFA تماشياً مع الرسالة رقم 21 الصادرة عن المجلس الدولي لكرة القدم بروتوكولاً يُسمح فيه لكل فريق بإجراء تبديل ارتجاج المخ واحد على الأكثر خلال المباراة، ويمكن إجراء هذا التبديل بغض النظر عن عدد التغييرات المستعملة.

سيتم تطبيق اختبار تبديلات ارتجاج المخ جنبًا إلى جنب مع لوائح المنافسة وبروتوكول FIFA الخاص بالعودة إلى اللعب الموضّح في أداة تقييم الارتجاج الرياضي (SCAT 5).

خيار الخمسة تغييرات

سيُسمح للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، ولتجنب التشويش المتكرر على اللعب، فإنه سيتسنى لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء تغييراته الخمسة، إضافة إلى إمكانية إحداث هذه التبديلات في فترة ما بين الشوطين.

التعديل المؤقت للقانون الثالث: كان المجلس الدولي لكرة القدم قد قام بإحداث هذا التعديل في مايو/ أيار سنة 2020 بناءًا على اقتراح تقدّم به FIFA يسعى لحماية راحة اللاعبين، وتمت الموافقة على تمديده مؤخرًا من قبل المجلس الدولي لكرة القدم.

القرعة في 19 من يناير/ كانون الثاني

جدول مباريات كأس العالم للأندية FIFA™ متوفّر هنا، وستجرى قرعة تحديد المواجهات في 19 من يناير/ كانون الثاني بمدينة زيوريخ في الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا.