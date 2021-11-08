Ooredoo داعم إقليمي لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

اختيار شركة Ooredoo مشغلاً رسمياً للاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا

علاقة تجذّرت منذ اتفاقيات كأس العالم للأندية FIFA السابقة

تم الإعلان عن اختيار شركة Ooredoo مشغلاً رسمياً للاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا لكل من كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ وكأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™.

وتعزّز اتفاقية Ooredoo التزامها الدائم بأحداث FIFA الرائدة، فقد كانت الشركة داعماً وطنياً لكأس العالم للأندية FIFA في نسختي سنتي 2019 و2020 بقطر.

قال مدير الإيرادات التجارية في FIFA السيد نيك براون "تسُرّنا رؤية Ooredoo داعماً إقليمياً لهاتين البطولتين الرائعتين في قطر، فبوجودها في صفّنا، أضحينا نتطلّع لاستضافة تظاهرتين لن تُنسيا، إذ ستربط بين متابعي الساحرة المستديرة في قطر وفي العالم أجمع."

من جهته، قال رئيس الشؤون التجارية بشركة Ooredoo، الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني "نحن فخورون جدا بالعمل مع FIFA مرة أخرى، وهذه المرة كداعمين رئيسيين لأكبر حدث رياضي في العالم وأكبر تظاهرة كروية في المنطقة."

كما قال "ستتّجه أنظار العالم إلى قطر في الشهرين القادمين وفي سنة 2022، إذ ستقود بلادنا الساحة الرياضية العالمية، وهذه فرصة لـOoredoo تعزّز بها ريادتها في عالمي الابتكار والاتصالات، وتروّج لدولة قطر كأحد أهم المراكز الرياضية، كما سنحتفل بالرياضة الأكثر شعبية في العالم."

وأضاف "يشرّفنا أن ندعم دولتنا الحبيبة في توفير تجربة فريدة من نوعها للمشجعين وغيرهم، كما أننا نتوق بحماس كبير لرؤية مباريات رائعة."

وتُوفّر Ooredoo خدمات الاتصالات الجوالة والثابتة، وخدمة الإنترنت عبر البرودباند، والخدمات المُدارة للشركات بما يتوافق بالشكل الأمثل مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، وباعتبارها شركة تولي اهتماماً كبيراً بالمجتمعات التي تتواجد فيها، فإن Ooredoo تعمل وفق رؤية تقوم على إثراء حياة العملاء، وتنطلق من قناعتها بدورها في تحفيز التنمية البشرية من خلال تسخير خدمات الاتصالات لمساعدة العملاء في تحقيق أقصى تطلعاتهم.

ستشهد بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ مشاركة 16 منتخبًا من أفضل المنتخبات العربية في الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول سنة 2021، وستمهّد لبطولة كأس العالم FIFA العام المقبل، والتي ستقام في الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول سنة 2022.