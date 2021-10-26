منصّة Baaz وموقع winwin داعمان إقليميان لكأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™

وقّعت كل من منصة التواصل الاجتماعي Baaz والموقع الإخباري الرياضي winwin ليكونا داعمين إقليميين لكأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال مدير التسويق لدى FIFA السيد جان فرانسوا باثي بهذا الصدد "سيلعب دعم Baaz وwinwin دوراً مهمًا في تقديم البطولة، اذ سيتمكّن المشجعون من متابعة آخر الأخبار من خلال خدمات winwin الشاملة، ومشاركة شغفهم بالبطولة مع أصدقائهم عبر منصة باز، وستمكن هذه المنافسة الجديدة والمثيرة لكلا المنصتين بالتواصل المباشر مع مستخدميهما بطرق جديدة." رسخت منصة باز مكانتها كأول منصة عربية للتواصل الاجتماعي في المنطقة من خلال توفيرها مجتمعاً رقمياً جذاباً يمكّن المستخدمين المعتمدين من إنشاء محتوى باللغة العربية ومشاركته في بيئة صحية وآمنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باز السيد مصعب شرايري "نحن فخورون جدًا بالتعاون مع FIFA ودعم هذه البطولة بما يتماشى مع رؤية منصة باز التي تطمح لتكون ’القلب النابض للمحتوى العربي‘." يتطوّر موقع winwin.com بسرعة من خلال محتواه الجذاب ليصبح المنصة الرياضية العربية التي تقدم تجربة تصفح تفاعلية يمكن الوصول إليها عبر موقعه على الإنترنت وتطبيقه للجوال.