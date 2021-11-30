قطر للطاقة شريك رسمي لكأس العرب FIFA قطر 2021™

أصبحت قطر للطاقة شريكاً رسمياً مع FIFA لرعاية بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، والتي تقام مبارياتها في الدوحة من اليوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول. وقال إيدواردو سوليس، مدير الشراكات التسويقية لدى FIFA "تشكل بطولة كأس العرب فرصة فريدة لقطر للطاقة لتعزيز علاقتها بالرياضة وبكرة القدم في هذه المنطقة. وتتشارك كل من البطولة والراعي الجديد جذورهما في قطر وفي رؤية تهدف إلى التقريب بين الناس. ونحن نتطلّع إلى الترحيب من الشعب القطري بكرم ضيافته وروح التعاون الاستثنائيين وإلى أن نستمتع معاً بكرة قدم رائعة على أرض الملعب." وفي تصريح حول إعلان الشراكة قالت لولوه خليل الصلات، مديرة العلاقات العامة والاتصال في قطر للطاقة: "تسلّط هذه الشراكة مع FIFA الضوء على دعم قطر للطاقة المستمر للرياضة وأنشطتها المتميزة بما يتماشى مع جهودنا لتشجيع أنماط الحياة الصحية، والحفاظ على التراث الرياضي للدولة، ورعاية أبطال المستقبل في الرياضة. كما تأتي هذه الشراكة دعماً للدور الذي تلعبه دولة قطر في عالم الرياضة إقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها كرة القدم ". ستختتم منافسات كأس العرب في استاد البيت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر، وتشهد البطولة 32 مباراة في ستة من استادات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™..