المتطوعون
متطوعو FIFA - كونغرس FIFA الـ75
01:03
١٩ مايو ٢٠٢٥
شكراً للمتطوعين | كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™
01:35
شكراً للمتطوعين | كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™
01:37
١١ نوفمبر ٢٠٢٤
شكراً للمتطوعين | كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
01:21
٢٥ فبراير ٢٠٢٤
شكراً للمتطوعين | كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™
01:51
شكراً للمتطوعين | كأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA™
01:50
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
شكراً للمتطوعين | كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™
٤ ديسمبر ٢٠٢٣
شكراً للمتطوعين | كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™
02:59
٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
شكراً للمتطوعين | البطولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™
01:40
١٢ يوليو ٢٠٢٣
شكراً للمتطوعين | كأس العالم للأندية الإمارات 2021 FIFA™
03:48
٢٩ يونيو ٢٠٢٣
شكراً للمتطوعين | كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 FIFA™
02:47
١٢ يونيو ٢٠٢٣
حباً باللعبة: قصة متطوعي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
02:37
٣ يونيو ٢٠٢٣
شكراً للمتطوعين | كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
02:58
١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
متطوعو كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™: كلنا على قلب واحد
02:02
يوم في حياة متطوع في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
01:48
٥ ديسمبر ٢٠٢٢
شكراً للمتطوعين | كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2022 FIFA™
00:55
٤ نوفمبر ٢٠٢٢
تجربة المتطوعين في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™
00:49
٣ نوفمبر ٢٠٢٢
رحلة التطوع
02:40
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
كيفية التقديم لتُصبح متطوّعاً
01:42
كيفية الاستعداد لعملك التطوّعي
01:12
متطوعو الابتكار والتكنولوجيا في كرة القدم
00:51