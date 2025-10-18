باولا فلوريس، رمز الشغف بالتطوّع في بطولات FIFA على أرض تشيلي

تخوض الشابة التشيلية تجربتها التطوّعية الثالثة في بطولات FIFA المقامة ببلدها

سبق لها أن شاركت في برنامج FIFA للمتطوعين والمتطوعات في نسخة 2008 من كأس العالم للسيدات تحت 20 FIFA ونسخة 2015 من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA

تقول باولا بنبرة مبتهجة: " التطوّع تجربة مذهلة للغاية"

حين علم رفاق ورفيقات باولا فلوريس بسبب إجراء هذه المقابلة معها، تفاعلوا مع الأمر بالتصفيق والضحك، في إشارة إلى كون صديقتهم البالغة من العمر 32 عاماً هي المتطوّعة الوحيدة من بين المتطوّعين والمتطوّعات الـ 808 المشاركين في كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ التي سبق لها أن شاركت أيضاً ضمن فريق التطوع في نسخة 2008 من كأس العالم للسيدات تحت 20 FIFA ونسخة 2015 من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA.

فمن مدرجات ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني في العاصمة سانتياغو، صرحت لنا باولا بكل فخر واعتزاز: "التطوّع تجربة مذهلة للغاية، إذ يجعل المرء يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من شيء هائل. فهو ينطوي على شغف بالعطاء قبل أن يكون حباً لكرة القدم، كما يقوم على رغبة حقيقية في أن تُمثّل بلدك أمام العالم. لو أُتيحت لي الفرصة، فسأتطوع للمرة الرابعة بكل سرور!"

وتابعت بالقول: "عائلتي تعشق كرة القدم حتى النخاع، لكن هي مصدر الإلهام الحقيقي. فحين كنتُ في الخامسة من عمري، شكّل والدي فريقاً من الأمهات، وبدأت أمي اللعب معهن، وكنت أرافقها إلى كل مباراة. كما أنها هي من أخذتني أول مرة إلى الملعب لأشاهد فريق مدينتي، نيوبلينسي."

وحين بلغت باولا ربيعها الخامس عشر، بلغ إلى علمها أن مدينتها تشيّان ستستضيف كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، إذ تستحضر تلك اللحظة بالقول: "كان هناك بعض القيل والقال، لكن والدي تأكد من الأمر، ورافَقني إلى جلسة التطوع الأولى. ومنذ تلك اللحظة، عرفت أنني أريد أن أكون جزءاً من البطولة. فكان دوري هو تقديم يد المساعدة للجماهير في إيجاد أماكنهم داخل الملعب.

وبعد سبع سنوات، عادت الفرصة مجدداً، ولكن في سياق مختلف تماماً، وهو ما تعلق عليه بابتسامة عريضة على محيّاها: "كنتُ في السنة الرابعة من مساري الدراسي في تخصّص تعليم اللغة الإنجليزية، عندما جاء ممثلون عن اللجنة المنظمة إلى جامعتنا بحثاً عن طلاب يجيدون الإنجليزية، ولم أتردّد للحظة".

حينها، عاد ملعب تشيّان ليُصبح بيتها الثاني مرة أخرى: "كنتُ أعمل في منطقة كبار الشخصيات، حيث كنتُ مكلَّفة بمساعدة الضيوف داخل المقصورة وفي أجنحة أخرى في تلك المنطقة. كانت تجربة مختلفة، لكنها كانت غنية كثيراً، إذ أتاحت لي ممارسة التحدث باللغة الإنجليزية وتعلُّم مهارات جديدة."

وفي مشاركتها الثالثة هذه، كانت باولا تعرف جيداً ما ينتظرها: "كنتُ أتابع أخبار بطولة كأس العالم تحت 20 سنة منذ إعلان استضافتها، وكنتُ مسجَّلة سلفاً في منصة المتطوّعين والمتطوّعات. وما إن فُتح باب تقديم الطلبات حتى أرسلتُ طلبي، ثم أجريتُ المقابلة، وها أنا هنا اليوم".

لكن مشاركتها هذه المرة لم تكن سهلة من الناحية اللوجستية، وهو ما تشرحه بالقول: "أعيش الآن على بُعد نحو 600 كيلومتر من سانتياغو، وبالضبط في مدينة كونسيبسيون، التي لا تستضيف أياً من مباريات هذه البطولة العالمية. لكن لحسن الحظ، استضافني أحد أقاربي؛ فلولا ذلك لكان الأمر مستحيلاً".

يُذكر أن باولا تلعب في فريق لكرة القدم السباعية، حيث تشغل مركز الظهير الأيسر، علماً أنها تعمل معلمة للغة الإنجليزية، التي تدرّسها عبر الإنترنت، وهي تنوي استئناف عملها فور انتهاء البطولة. وكما كان الحال في التجارب السابقة، انضمت إلى الفريق المعني بمرافقة الضيوف: "الآن أتعامل أيضاً مع كبار الشخصيات والضيوف المميَّزين، حيث أساهم في تمكين الجميع من عيش تجربة ممتعة، وأنا أستمتع كثيراً بهذا الدور".

وعن أكثر التجارب تأثيراً في نفسها، قالت باولا بوجه مبتسم: "ربما هذه البطولة كانت الأجمل. أشعر أنني أكثر نضجاً وخبرة، وتُناط بي مسؤوليات أكبر. كما أن أجواء العاصمة مختلفة تماماً عن الجنوب؛ لكن كل بطولة منحتني فرصة للنمو والتعرّف إلى أشخاص رائعين."

هذا ولا تُخفي باولا حلمها بالمشاركة مستقبلاً في كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™: "سأتابع الموضوع لمعرفة كيفية تقديم الطلبات؛ إنه حلم يراودني بقوة. كما سأسعد بحضور البطولة كمشجعة، لأني أحب كرة القدم النسائية. وبعد اعتزال أليكس مورغان، أتطلع لأن أشاهد عن كثب نجماتي المفضلات مثل مارتا وأليسيا روسو وأيتانا بونماتي ولوسي برونز."