فتح باب التقديم لبرنامج التطوع في نهائيات بطولة 2025 FIFAe™

سيدعم المتطوعون تنظيم ثلاث فعاليات في نهائيات بطولة FIFAe 2025™
تُقام نهائيات FIFAe 2025™ في العاصمة السعودية الرياض بين 10 و19 ديسمبر/كانون الأول
يُمكن للمهتمين بالتطوّع تقديم طلباتهم عبر الموقع عبر volunteer.fifa.com
تم فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج التطوع في نهائيات FIFAe 2025™. ففي الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، تستضيف الرياض نهائيات FIFAe 2025™ فيما تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للألعاب الرياضية الإلكترونية، بما ينسجم مع طموحات رؤية 2030. وبانضمامك كمتطوع، تُصبح جزءاً من رؤية المملكة، وذلك بالإسهام في إنجاح بطولات عالمية المستوى، مع اكتساب فرصة للتعلّم وتطوير مهاراتك في واحدة من أبرز فعاليات الألعاب الرياضية الإلكترونية في العالم. سيتم اختيار المتطوعين لدعم مجموعة متنوعة من المهام مثل النقل والإقامة وإدارة الوصول والتفاعل وخدمات الجماهير والتذاكر وإدارة المنافسات والعمليات الخاصة بالضيوف وخدمات الحكام.
ومن شأن طلب واحد أن يغطي جميع البطولات الثلاث، والتي ستُقام في التواريخ التالية:
كأس العالم FIFAe للعبة eFootball™ عبر الهواتف المحمولة: بين 10 و13 ديسمبر/كانون الأول
كأس العالم FIFAe للعبة eFootball™ عبر أجهزة الألعاب: بين 10 و13 ديسمبر/كانون الأول
كأس العالم FIFAe للعبة Rocket League: بين 15 و19 ديسمبر/كانون الأول
يجب أن يستوفي المتقدمون المتطلبات التالية:
ألا يقل العمر عن 18 عاماً وقت التقديم
أن يكون مقيماً أو مواطناً في المملكة العربية السعودية
الإلمام الجيد باللغتين العربية والإنجليزية (مع اعتبار الإلمام بلغات أخرى ميزة إضافية)
التفرُّغ طوال فترة البطولات
لا يُشترط وجود خبرة سابقة في العمل التطوعي
سيكون باب التقديم مفتوحاً لفترة محدودة، لذا نَحُثّ الراغبين في المشاركة على الإسراع في تقديم طلباتهم. سيتلقى المقبولون رسائل بريد إلكتروني بالتحديثات والتعليمات خلال كل مرحلة من مراحل الإجراءات. يحصل المتطوعون في بطولات وفعاليات FIFA على زي رسمي ووجبات أثناء نوبات عملهم وهدايا وتذكارات محدودة الإصدار وفرص لاكتساب مهارات جديدة، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة فريدة مليئة بالذكريات الخالدة. يُمكن للراغبين في التطوّع في نهائيات FIFAe 2025™ التقديم الآن عبر volunteer.fifa.com.