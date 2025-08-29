فتح باب التقديم لبرنامج التطوع في نهائيات بطولة 2025 FIFAe™

تم فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج التطوع في نهائيات FIFAe 2025™. ففي الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، تستضيف الرياض نهائيات FIFAe 2025™ فيما تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للألعاب الرياضية الإلكترونية، بما ينسجم مع طموحات رؤية 2030. وبانضمامك كمتطوع، تُصبح جزءاً من رؤية المملكة، وذلك بالإسهام في إنجاح بطولات عالمية المستوى، مع اكتساب فرصة للتعلّم وتطوير مهاراتك في واحدة من أبرز فعاليات الألعاب الرياضية الإلكترونية في العالم. سيتم اختيار المتطوعين لدعم مجموعة متنوعة من المهام مثل النقل والإقامة وإدارة الوصول والتفاعل وخدمات الجماهير والتذاكر وإدارة المنافسات والعمليات الخاصة بالضيوف وخدمات الحكام.