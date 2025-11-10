الإعلان عن تعيين Globo وCazéTV كمنصتي بث في البرازيل خلال كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

تُتيح هاتان الشراكتان نقل أحداث البطولة للجمهور البرازيلي في جميع أنحاء البلاد

تضمن الاتفاقيتان تغطية شاملة للمنافسات عبر البث التلفزيوني المجاني والمدفوع، وكذلك عبر منصات البث الرقمية

ستُقام البطولة في ثماني مدن برازيلية من 24 يونيو/حزيران إلى 25 يوليو/تموز 2027

أعلن FIFA اليوم عن تعيين Globo وCazéTV كمنصتي بث لبطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ بالدولة المضيفة، مما سيضمن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء البلاد إمكانية الاستمتاع بكل أحداث البطولة من خلال تغطية واسعة النطاق.

وفي إطار التزام FIFA المستمر بتعزيز انتشار اللعبة النسائية على الصعيد العالمي، فإن هاتين الشراكتين ستُتيحان للجمهور البرازيلي في كافة أنحاء البلاد إمكانية مشاهدة مجريات البطولة عبر البث التلفزيوني المجاني والمدفوع على حد سواء، وكذلك عبر منصات البث الرقمية، وهو ما من شأنه أن يخلق مستوى غير مسبوق من التفاعل الجماهيري في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA™.

فقد التزمت شبكة Globo التلفزيونية بأن تتولّى مختلف قنواتها النقل المباشر والمجاني لما مجموعه 56، فضلاً عن بث جميع المباريات الـ64 على قناة SporTV (التي تندرج ضمن خدمة التلفزيون المدفوع)، وذلك في خطوة ستُمكِّن الجماهير في مختلف أنحاء البلاد من متابعة أحداث البطولة من البداية إلى النهاية.

في المقابل، ستُقدِّم CazéTV لجمهورها الممتد على نطاق واسع تغطية حية حصرية على منصات رقمية تابعة لجهات خارجية، على أن يشمل ذلك البث المباشر والمجاني لجميع المباريات الـ64، مصحوباً ببرامج تحليلية شاملة قبل المباريات وبعدها، لتقريب الجمهور من الأحداث والأسماء التي تستأثر بالاهتمام خلال المسابقة.

وفي هذا الصدد، قالت جيل إيليس، الرئيسة التنفيذية لقسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم والتي سبق لها الفوز بكأس العالم للسيدات FIFA مرتين خلال مسيرتها التدريبية الحافلة بالإنجازات "لقد أظهرت جهتا البث الاثنتين دعمهما لكرة القدم للسيدات في البرازيل منذ مدة طويلة، حيث لعبتا دوراً محورياً في تعزيز الاهتمام الجماهيري باللعبة وإبرازها في السنوات الأخيرة."

وتابعت "إن تجديد شراكتهما مع FIFA يأتي امتداداً لهذا النجاح، إذ من شأنه أن يساعد كرة القدم للسيدات على بلوغ آفاقٍ أوسع في بلد احتفل مؤخراً بحضور قياسي في نهائي البطولة الوطنية للسيدات، وشهد فوز منتخبه الوطني بالعديد من الألقاب الكبرى، من قبيل كأس أمريكا للسيدات 2025 والميدالية الفضية في مسابقة كرة القدم الأولمبية للسيدات العام الماضي."

يُذكر أن كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ هي النسخة العاشرة في تاريخ البطولة والأولى التي تقام في أميركا الجنوبية، حيث ستشهد تنافس 32 منتخباً في ثماني مدن مضيفة خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو/حزيران إلى 25 يوليو/تموز 2027.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال فيرناندو مانويل بينتو، رئيس قسم الحقوق الرياضية في Globo "ستكون كأس العالم للسيدات 2027 FIFA حدثاً تاريخياً لكرة القدم عموماً ولبلدنا على وجه التحديد، إذ من شأنها أن تعكس القيمة التي اكتسبتها اللعبة (النسائية) في البرازيل ولدى FIFA، الذي تفخر Globo بإبرام هذه الشراكة معه في سبيل تقديم تغطية حدث آخر من الأحداث الكبرى بالنسبة لكافة البرازيليين والبرازيليات."

من جانبه، قال فيليبي أكويلينو، رئيس قسم الحقوق الإعلامية في CazéTV "إنه لمن عميق فخرنا واعتزازنا أن نُوسّع شراكتنا مع FIFA ونُشارك في أكبر تغطية في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA، لا سيما وأن البطولة تُقام في البرازيل، حيث نقف أمام فرصة كبيرة لدعم نمو كرة القدم للسيدات وتوسيع نطاق انتشارها بين جمهور CazéTV الشاب والمعروف بتفاعله الكبير للغاية."