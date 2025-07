انضمام The Home Depot إلى قائمة الشركاء الرسميين في أمريكا الشمالية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

يفتخر FIFA ويعتزّ بالترحيب بشركة The Home Depot شريكاً رسمياً في أمريكا الشمالية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™، معزّزاً بذلك التزام الشركة بكرة القدم في المنطقة. تأتي هذه الشراكة في وقت مفصلي من البطولة، مع انتهاء دور المجموعات واستعداد الفرق الـ16 المتبقية لخوض غمار الأدوار الإقصائية، في محاولة للظفر بالمجد ورفع الكأس يوم الأحد 13 يوليو/تموز في ملعب ميتلايف في نيويورك، نيو جيرسي. وفي هذا الإطار، قال رومي جاي، مدير الأعمال لدى FIFA: "يسرّنا تعميق أواصر العلاقة مع The Home Depot في ظلّ انطلاق مرحلة خروج المغلوب في هذه النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA. فالعلاقة التي تربط The Home Depot بالمجتمعات الأمريكية الشمالية تجعله الشريك المثالي لكأس العالم للأندية 2025 FIFA." ومن جهتها، قالت أليسون كولبير نائبة رئيس قسم التسويق المدمج في The Home Depot: "هذه البطولة، التي أسرت قلوب 1.7 مليون مشجّع في المدرجات على مرّ 48 مباراة، هي خير دليل على شغف هذه المنطقة بكرة القدم، وبالاشتراك مع The Home Depot، سوف نسعى إلى الوصول إلى المزيد من الجماهير خلال هذه الرحلة نحو المباراة النهائية." وأضافت "يسرّنا فعلاً أن نكون جزءاً من كأس العالم للأندية 2025 FIFA، وأن نبني على شراكتنا مع كأس العالم 2026 FIFA. فالتواصل مع عملائنا من خلال قوة القدم هو من أهمّ قيمنا، ونحن متحمسون فعلاً لتسخير قوة كرة القدم من خلال هذا التعاون." ومع تواصل الإثارة، سيكون The Home Depot حاضراً في الملاعب طوال الفترة المتبقية من البطولة للبناء على عملهم في المنطقة وعلى شراكتهم مع FIFA لغاية 2026.تتوفّر تذاكر كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ عبر FIFA.com/tickets.