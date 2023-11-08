انطلاق المرحلة النهائية من عملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2023™

ستقام البطولة في الفترة الممتدة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2023
ستتنافس سبعة أندية على اعتلاء العرش العالمي في جدة
تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية بيع التذاكر على موقع FIFA.com/tickets
انطلقت المرحلة الثالثة من عملية بيع تذاكر النسخة العشرين لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™، حيث يمكن لعشاق الساحرة المستديرة من الآن حجز بطاقاتهم عبر موقع FIFA.com/tickets. وتشمل هذه المرحلة الأخيرة من المبيعات التذاكر الفردية لجميع المباريات وكافة الفئات، ويمكن الحصول على التذاكر عبر الموقع حتى انتهاء البطولة، شريطة توافرها.
يُذكر أن تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة متوفرة أيضاً عند الطلب، إذ تشمل المقاعد المخصَّصة لمستخدِمي الكراسي المتحرِّكة، ومقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة بمساحة جلوس عادية، وأخرى بمساحة جلوس واسعة.
يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات، بما في ذلك تفاصيل الأسعار، على موقع FIFA.com/tickets، علماً أن VISA هي شريك FIFA الرسمي لخدمات الدفع في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023™.
هذا وسيتم إطلاق منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر قُبيل انطلاق البطولة، على أن نوافيكم لاحقاً بمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
يُذكر أن البطولة ستقام بمدينة جدة في الفترة الممتدة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، وستتنافس فيها سبعة أندية على اعتلاء العرش العالمي.