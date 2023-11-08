انطلاق المرحلة النهائية من عملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2023™

تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية بيع التذاكر على موقع FIFA.com/tickets

انطلقت المرحلة الثالثة من عملية بيع تذاكر النسخة العشرين لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™، حيث يمكن لعشاق الساحرة المستديرة من الآن حجز بطاقاتهم عبر موقع FIFA.com/tickets. وتشمل هذه المرحلة الأخيرة من المبيعات التذاكر الفردية لجميع المباريات وكافة الفئات، ويمكن الحصول على التذاكر عبر الموقع حتى انتهاء البطولة، شريطة توافرها.

يُذكر أن تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة متوفرة أيضاً عند الطلب، إذ تشمل المقاعد المخصَّصة لمستخدِمي الكراسي المتحرِّكة، ومقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة بمساحة جلوس عادية، وأخرى بمساحة جلوس واسعة.