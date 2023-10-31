مقطوعة Glorious بتوزيع جديد ستكون الأغنية الرسمية لإندونيسيا 2023™

أعلن FIFA عن موعد إصدار الأغنية الرسمية لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™

حققت النسخة الأصلية من الأغنية شعبية كبيرة على مختلف المنصات الموسيقية

ستكون المقطوعة متاحة للجماهير بدءاً من تاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

قبيل انطلاق منافسات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™، يسرّ FIFA وفرقة الموسيقى الإلكترونية Weird Genius والفنانات ليودرا وتيارا أنديني وزيفا ماغنوليا الإعلان عن الأغنية الرسمية للبطولة، وهي إعادة توزيع لأغنية حققت شهرة منقطعة النظير وتحمل عنوان Glorious (مجيد).

تصدر الأغنية رسمياً بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني بتوليفة موسيقية جديدة لهذه المقطوعة العالمية، التي خرجت للنور بنسختها الأصلية في فترة سابقة من العام الحالي كثمرة للتعاون بين FIFA وفرقة الموسيقى الإلكترونية الشهيرة Weird Genius والفنانات ليودرا وتيارا أنديني وزيفا ماغنوليا لتلقى شعبية سريعة، إذ حققت أكثر من 1.4 مليون مشاهدة عبر منصة YouTube، وتم الاستماع إليها أكثر من 3.5 ملايين مرة عبر خدمة Spotify للبث الموسيقي، لتحتل المرتبة الأولى على قائمة أكثر أغاني FIFA Sound استماعاً خلال السنة حتى الآن.

وفي الإصدار الجديد، قامت فرقة Weird Genius بتوزيع موسيقي جديد مع استخدام مقاطع صوتية من غناء الفنانات الثلاث لتتحول إلى مقطوعة حماسية مثالية لبطولة عوّدت الجماهير على الكثير من الإثارة في ميادين المستديرة الساحرة.

هذا وتنطلق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™ في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، ويُنتظر أن تكون حدثاً كروياً مشوّقاً يتنافس فيه 24 منتخباً على لقب نجوم المستقبل. وتحلّ البطولة بدورتها المقبلة على جنوب شرق آسيا بعد أن شهدت في نسخها السابقة صعود نجم أسماء اكتسحت ميادين المستطيل الأخضر بعد ذلك، ومن بينها الإنجليزي فيل فودن والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وبالنسبة إلى المشاركين في الأغنية، فتحظى فرقة Weird Genius بشعبية كبيرة، إذ يتخطى عدد المشتركين في قناتها على 2.2 مليون شخص على YouTube، بينما تستقطب شهرياً أكثر من مليون مستمع على منصة Spotify، علماً أنها نالت ثلاث مرات جائزة Anugerah Musik Indonesia (المعروفة باسم جوائز AMI).

أما الفنانات ليودرا وتيارا أنديني وزيفا ماغنوليا، فهن من أبرز الوجوه الشابة في عالم الموسيقى الإندونيسية، وشهدت إصداراتهن المنفردة وأسطواناتهن إقبالاً منقطع النظير، وتصدرت قوائم الإنتاجات الموسيقية الأكثر شعبية عدة مرات وعلى منصات مختلفة، وتحظى الفنانات الثلاث مجتمعات بأكثر من 5 ملايين مشترِك على منصة YouTube و19 مليون مستمتع شهرياً على منصة Spotify. كما حصدت إنتاجات الفرقة عدة تكريمات تحت علامة Universal Music Indonesia الموسيقية، منها جائزة AMI الإندونيسية وMnet Asian Music Award (التي أصبحت الآن جوائز MAMA) على مستوى القارة الآسيوية.

وبمناسبة الإعلان عن إصدار الأغنية الرسمية، أعرب أعضاء فرقة Weird Genius عن سعادتهم، وصرّحوا قائلين: "إنه شرف كبير بالنسبة لنا، ونحن ننتظر على أحر من الجمر انطلاق البطولة لاحقاً هذه السنة والتي ستستقطب الاهتمام في شتى أرجاء إندونيسيا. تقدِّم بطولة كأس العالم تحت 17 سنة مواهب شابة وحيوية، وإعادة توزيعنا لأغنية Glorious تعكس هذه الطاقة النابضة بالحياة. نتطلّع لأن تخلق المقطوعة أجواء من الإثارة والحماس في أوساط الجماهير عبر البلاد، بينما يتابعون أساطير المستقبل على أرضية التباري".