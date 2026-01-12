FIFA يختار Stats Perform كأوّل موزّع رسمي عالمي لبيانات المراهنات وحقوق بثّ المراهنات، التي تتضمن حقوق كأس العالم 2026™ الحصرية

يقوم فريقا Opta وRunningBall التابعان لـ Stats Perform بجمع بيانات FIFA الرسمية وتوزيعها على مشغّلي المراهنات المرخّصين حول العالم

يتضمن الاتفاق أيضاً توزيع البث المباشر لبطولات FIFA بصورة رسمية على منصات المراهنات الرياضية المرخصة، ومن ضمنها بطولة كأس العالم FIFA™ وبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، وآلاف المباريات من الاتحادات الوطنية الأعضاء عبر منصة FIFA+

تعزز الشراكة من مستويات الرقابة والشفافية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المطبَّقة

أعلن FIFA اليوم عن اختيار الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الرياضية Stats Perform كأول موزّع رسمي لبيانات المراهنات وحقوق بثّ المراهنات.

وبموجب هذا الاتفاق المفصلي الذي يمتدّ على سنوات متعددة، تتمتّع Stats Perform بالحقّ الحصري لتوزيع بيانات المراهنات والبث المباشر رسمياً لعدد من فعاليات FIFA المختارة، مثل المباريات الـ 104 للنسخة الموسعة من كأس العالم FIFA 2026™، وكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، وكأس العالم لكرة الصالات FIFA 2028™، وكأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA 2029™، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ لعامي 2026 و2028، وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ لعامي 2027 و2029، وكأس القارات للأندية FIFA™، وذلك من 2026 ولغاية 2029. كما يمنح الاتفاق حقوق المراهنة الحصرية لآلاف المباريات في الموسم بمختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA عبر منصة FIFA+.

وسيقوم فريق RunningBall التابع لـ Stats Perform بجمع بيانات المراهنات الرسمية لـFIFA بسرعة فائقة وتوزيعها على مشغّلي المراهنات الرياضية المرخصين بهدف نمذجتها والتداول بها واعتمادها واستخدام الواجهة الأمامية أثناء اللعب في المباريات التي يتناولها الاتفاق. أمّا فريق Opta التابع لـStats Perform والذي يتمتع بثقة عالمية، فسيقدّم الإحصائيات الرسمية عن اللاعبين والتحاليل والنتائج المباشرة ومتتبّعي المباريات إلى منصات المراهنات الرياضية.

وفي هذا الإطار، صرّح رومي جاي، مدير الأعمال بـ FIFA: "يسرّنا إقامة هذه الشراكة مع Stats Perform الرائدة عالمياً في مجال البيانات الرياضية. ستوفّر هذه الشراكة الرائدة فرصاً كثيرة لتقديم منتجات رسمية تصبّ في مصلحة اللعبة والمشجّعين".

كما ستكون Stats Perform الموزّع الرسمي للبثّ المباشر لمباريات FIFA على عملاء مشغّلي المراهنات الرياضية المرخصين في بعض الأقاليم المختارة. وتتضمن هذه المباريات التوزيع الحصري لكأس العالم FIFA 2026 وكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA عبر خدمة Bet LiveStreams الحائزة على عدة جوائز والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي والتي تقدّمها Stats Perform.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم قسم النزاهة التابع لـ Stats Perform الدعم لقسم النزاهة في FIFA في ما يتعلق بالمحتوى الذي تعرضه الاتحادات الوطنية الأعضاء على FIFA+ والذي يندرج ضمن هذا الاتفاق.