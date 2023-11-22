تمديد الشراكة بين FIFA والخطوط الجوية القطرية لغاية 2030

تشمل الشراكة الجديدة بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، وبطولة كأس العالم FIFA 2030™، بالإضافة إلى بطولات الناشئين والشباب
تم تعيين الخطوط الجوية القطرية، أحد أهم شركاء FIFA منذ عام 2017، لتظل بذلك الخطوط الجوية العالمية الشريكة لـFIFA بعد سنة على انطلاق بطولة كأس العام FIFA ٢٠٢٢™ التي لا تزال محفورة في الذاكرة
توجه رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى دولة قطر للإعلان عن هذه الشراكة التي تكتسي أهمية بالغة
بعد عام على انطلاق النسخة الأروع من بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، يسرّ FIFA الإعلان عن تجديد شراكته الطويلة الأمد مع الخطوط الجوية القطرية، لتظل بذلك الخطوطَ الجوية العالمية الشريكة لـFIFA حتى عام 2030. وشهد حفل التوقيع حضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو برفقة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية المهندس بدر محمد المير، حيث رُفع الستار عن هذه الشراكة بمطار حمد الدولي في قطر، الفائز بعدد من الجوائز العالمية، وذلك بجانب طائرة من طراز بوينغ 8-787، التي تُعد من أبرز طائرات الخطوط الجوية القطرية، وكذلك طائرة إيرباص A350-900. ويشمل اتفاق الشراكة عدداً من أبرز البطولات التي ينظمها FIFA، انطلاقاً من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا الحالية، إلى بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، وبطولة كأس العالم FIFA 2030™، بالإضافة إلى بطولات الناشئين والشباب في فئتي الرجال والسيدات. فمنذ عام 2017، كانت الخطوط الجوية القطرية جزءاً لا يتجزّأ من المبادرات العالمية التي ينظمها FIFA، ولكن بعد تجديد الشراكة، أصبح دورها محورياً في تطوير كرة القدم والنهوض بها حول العالم. ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للإنجاز المذهل الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، التي أسرت قلوب الجماهير حول العالم بسحر الملاعب وكرم الضيافة وشغف الأحداث التي تجلّت على المستطيل الأخضر واختُتمت بنهائي تاريخي سيبقى محفوراً في الذاكرة على مرّ الأجيال. وباعتبارها الخطوط الجوية العالمية الشريكة لـFIFA، ستتمكن الخطوط الجوية القطرية من التفاعل مع الجماهير على مستوى أكبر، في البطولات وعلى مختلف المنصات الرقمية على حد سواء.
وقال الرئيس إنفانتينو خلال الكلمة التي ألقاها في مراسم التوقيع: "أشعر اليوم بفخر عظيم لإعلان تجديد الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية وFIFA، هذه الشراكة القيمة التي لم ينجم عنها سوى النجاح الباهر لـFIFA وللخطوط الجوية القطرية على حد سواء". وتابع: "أريد أن أتقدم بالشكر إلى الرئيس التنفيذي بدر (محمد المير) وطاقمه الرائع في الخطوط الجوية القطرية، حيث عدنا إلى قطر لاستكمال الاحتفالات بعد عام على انطلاق بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢". من جهته، أعلن المهندس بدر محمد المير: "يسرنا تمديد شراكتنا مع FIFA بصفتنا الخطوط الجوية العالمية الشريكة، فهذه الشراكة جسر يوصلنا إلى الملايين من عشاق كرة القدم في سياق مشروعنا الهادف إلى ربط العالم، لما تنطوي عليه كرة القدم من قدرة على تخطي الحواجز الثقافية والجغرافية وتوحيد الشعوب، ونحن نعتز بالمساهمة في هذه المهمة النبيلة، كما ننتظر بشوق البطولات القادمة ونتطلع لخلق تجارب تظل راسخة في أذهان المشجعين حول العالم". وفي سياق تطوير علاقتها مع FIFA، يسر الخطوط الجوية القطرية إبلاغ عشاق كرة القدم عبر العالم بتقديم حزمات سفر خاصة لهم تتضمن بطاقات للمباريات وتذاكر سفر وإقامة لبعض البطولات المختارة، يمكن الحصول عليها عبر منصة خاصة من تقديم الخطوط الجوية القطرية.