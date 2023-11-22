تمديد الشراكة بين FIFA والخطوط الجوية القطرية لغاية 2030

بعد عام على انطلاق النسخة الأروع من بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، يسرّ FIFA الإعلان عن تجديد شراكته الطويلة الأمد مع الخطوط الجوية القطرية، لتظل بذلك الخطوطَ الجوية العالمية الشريكة لـFIFA حتى عام 2030. وشهد حفل التوقيع حضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو برفقة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية المهندس بدر محمد المير، حيث رُفع الستار عن هذه الشراكة بمطار حمد الدولي في قطر، الفائز بعدد من الجوائز العالمية، وذلك بجانب طائرة من طراز بوينغ 8-787، التي تُعد من أبرز طائرات الخطوط الجوية القطرية، وكذلك طائرة إيرباص A350-900. ويشمل اتفاق الشراكة عدداً من أبرز البطولات التي ينظمها FIFA، انطلاقاً من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا الحالية، إلى بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، وبطولة كأس العالم FIFA 2030™، بالإضافة إلى بطولات الناشئين والشباب في فئتي الرجال والسيدات. فمنذ عام 2017، كانت الخطوط الجوية القطرية جزءاً لا يتجزّأ من المبادرات العالمية التي ينظمها FIFA، ولكن بعد تجديد الشراكة، أصبح دورها محورياً في تطوير كرة القدم والنهوض بها حول العالم. ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للإنجاز المذهل الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، التي أسرت قلوب الجماهير حول العالم بسحر الملاعب وكرم الضيافة وشغف الأحداث التي تجلّت على المستطيل الأخضر واختُتمت بنهائي تاريخي سيبقى محفوراً في الذاكرة على مرّ الأجيال. وباعتبارها الخطوط الجوية العالمية الشريكة لـFIFA، ستتمكن الخطوط الجوية القطرية من التفاعل مع الجماهير على مستوى أكبر، في البطولات وعلى مختلف المنصات الرقمية على حد سواء.