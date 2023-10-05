انطلاق مرحلة بيع التذاكر الحصرية لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات FIFA 2024™

أصبحت التذاكر متاحة للبطولة التي تستضيفها دبي وتستمر 11 يوماً

تُقام البطولة على ملعب مؤقت في حي دبي للتصميم بين 15 و25 فبراير/شباط 2024

تستمر فترة البيع الحصرية لحاملي بطاقات Visa لأربعة أيام قبل انطلاق البيع لعامة الجمهور

تنطلق اليوم (25 يناير/كانون الثاني) مبيعات تذاكر كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات FIFA 2024 دبي™، بحيث يستفيد أصحاب بطاقات Visa من فرصة حصرية لشراء التذاكر قبل فتح باب الشراء أمام العامة وعيش أجواء البطولة وحجز بطاقاتهم بدءاً من الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لدورة الإمارات العربية المتحدة (1 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا).

تنطلق النسخة 12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في دبي بتاريخ 15 فبراير/شباط بمشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم التي تتنافس للتتويج على العرش العالمي لبطولة تشتهر بكونها الأسرع والأكثر إثارة وغزارة تهديفياً من أي حدث آخر ينظّمه FIFA، وهو ما يجعل جماهير اللعبة من كافة الأعمار على موعد مع حماسة كروية منقطعة النظير على رمال دبي وشمسها الذهبية.

وكانت قرعة البطولة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد أفرزت عدة مواجهات مثيرة في الدور الأول الذي يضمّ أربع مجموعات تتنافس في كل منها أربعة منتخبات، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية، وذلك على مدى 11 يوماً في أجواء عائلية في ملعب مؤقت تم بناؤه خصيصاً للبطولة في حي دبي للتصميم.

إذ تشهد المجموعة الرابعة موقعة منتظرة بين البرازيل والبرتغال، بينما يُتوقع أن تكون منافسات المجموعة الثانية ندية جداً بتنافس منتخبات الأرجنتين وإيران وإسبانيا وتاهيتي على المركزين الأول والثاني للعبور إلى أدوار خروج المغلوب.أما دولة الإمارات المستضيفة، فستكون على موعد مع مصر التي تشارك للمرة الأولى وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الأولى. في المقابل، تواجه كولومبيا، حديثة العهد في البطولة هي الأخرى، كلاً من بيلاروسيا واليابان والسنغال في المجموعة الثالثة.

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وما من شكّ في أن المباراة الأبرز في الدور الأول ستكون تلك التي تجمع بين البرتغال التي اعتلت منصة التتويج عامي 2015 و2019 مع البرازيل التي تحتفظ بخمسة ألقاب قياسية في تاريخ البطولة. من جهتها، ستحاول كل من المكسيك وعُمان قلب التوقعات وخطف بطاقة العبور إلى مرحلة خروج المغلوب. يُذكر أن المنتخب الإيراني احتل المركز الثالث في آخر ظهور له على الساحة العالمية، التي يعود إليها متربعاً على العرش القاري بعد فوزه الساحق على اليابان (6-0) في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في مارس/آذار الماضي. أما منتخب تاهيتي، فقد حلَّ وصيفاً لبطل العالم مرتين، في حين أحرزت إسبانيا الميدالية الفضية في مناسبة واحدة.

يمكن لمتابعي البطولة تحميل البرنامج الكامل لمبارياتها هنا.

ومع طرح تذاكر البطولة، قال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم ومدير البطولة للجنة المحلية المنظمة: "إننا فخورون جداً بالإعلان عن طرح تذاكر النسخة 12 من هذه البطولة المرموقة، كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA. إننا فخورون للغاية باستقبال أفضل نجوم اللعبة في دبي بين 15 و25 فبراير/شباط".

وأردف قائلاً: "يسود مستوى كبير من الزخم والإثارة حول هذا الحدث، ونتطلّع لحضور الجماهير في هذا الحدث الذي لا يُنسى. تُمثل هذه البطولة حدثاً بارزاً جديداً في برنامج دبي الرياضي".

من جهته، قال خايمي يارزا، مدير البطولات بالاتحاد الدولي لكرة القدم: يسرّنا اليوم إطلاق مرحلة المبيعات المسبقة الخاصة بأصحاب بطاقات Visa لحضور هذه البطولة المثيرة. وسواء كنتم من المشجعين المخضرمين لكرة القدم الشاطئية أو لم يسبق لكم حضور أي مباراة في هذه اللعبة، فإننا نحثّكم للحصول على تذاكركم والاستمتاع بإثارة البطولة مع أفراد العائلة، فَكُرة القدم الشاطئية تمتِّع جمهورها دائماً. ونعدكم أن بانتظاركم مباريات حماسية، ولاعبين وأهداف من مستوى عالمي، بل الكثير من الأهداف، في أجواء مذهلة بحق هنا في دبي".

شراء التذاكر

احصل على تذاكرك الآن!

بفضل Visa، شريك FIFA العالمي، يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم فرصة حصرية أمام حاملي بطاقات Visa للحصول على تذاكر البطولة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets/beachsoccer خلال فترة بيع مسبقة تبدأ بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني في تمام الساعة 4 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا) وحتى تاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2024 في تمام الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي (7 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا). وستكون بطاقات Visa هي خيار الدفع الوحيد المتاح في فترة البيع المسبق الحصرية.

مرحلة البيع التالية

بعد انتهاء مرحلة البيع الحصرية بأصحاب بطاقات Visa، تنطلق مرحلة البيع العامة، وستكون التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets/beachsoccer بدءاً من منتصف اليوم بالتوقيت المحلي بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2024.

Visa هي شريك عالمي لـ FIFA وهي طريقة الدفع المفضلة لشراء تذاكر كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات FIFA 2024 دبي™.