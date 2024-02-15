حي دبي للتصميم يستعدّ لاستضافة النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™

ينضم حي دبي للتصميم (d3) كداعم للبطولة

سيتنافس في البطولة 16 منتخباً في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024

سيكون عشاق كرة القدم الشاطئية على موعد مع حدثٍ رياضي عالمي مليء بأجواء التحدي والمنافسة في دبي مع انطلاق النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™ في الفترة بين 15 – 25 فبراير 2024. وستشهد البطولة المرتقبة، التي يستضيفها حي دبي للتصميم في خطوة تضفي طابعاً رياضياً فريداً على وجهة الإبداع العالمية، تنافس 16 من أفضل المنتخبات في العالم.

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة الإمارات العربية المتحدةكأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™ بعد بطولة عام 2009، حيث ستشهد النسخة المقبلة مشاركة لاعبين من الأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية واليابان والمكسيك وأوروبا والشرق الأوسط للفوز باللقب. وسوف يحظى عشاق كرة القدم الشاطئية بفرصة متابعة 32 مباراة على أرض الملعب الذي تم تطويره خصيصاً لاستضافة مباريات البطولة والذي يتسع لـ 3,500 متفرج، وذلك للاستمتاع بمهارات السرعة والمرونة والقدرة العالية على التحكّم لدى اللاعبين وزيارة المنطقة المخصصة للمشجعين، والتي ستستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة.

وفي هذه المناسبة، قال رومي غاي، مدير الأعمال التجارية بـ FIFA: "يسرّنا اختيار حي دبي للتصميم بصفته جهة داعمة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™. ونتطلع لعودة البطولة إلى دبي والاستمتاع بما تقدمه الإمارة من تجارب فريدة بعد استضافة نسخة استثنائية في عام 2009. ونودّ في هذه المناسبة التقدم بالشكر الجزيل لحي دبي للتصميم على إضافة بُعد جديد لهذه النسخة من البطولة، ونتوقع تنظيم نسخة استثنائية أخرى في قلب دبي".

ومن جهتها، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: "نتطلع لاستضافة النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024™ في حي دبي للتصميم في خطوة تضفي طابعاً رياضياً فريداً ومزيداً من التنوع على وجهة الإبداع والتصميم. ونفخر باستضافة دبي للبطولة للمرة الثانية، حيث يعكس ذلك مكانة الإمارة الرائدة على مستوى العالم. تعد البطولة إحدى الفعاليات الأكثر ترقباً على برنامج دبي الحافل هذا العام".

تجدر الإشارة إلى أنّ بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™ كانت تُقام سنوياً منذ البدء بتنظيمها في عام 2005 ولغاية عام 2009، ليجري بعد ذلك تنظيمها مرة كل عامين حتى نسختها الأخيرة في عام 2021. وتحقق هذه البطولة أعلى معدل أهداف مقارنةً بأيّ من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الأخرى، بمعدل 9.4 أهداف في المباراة الواحدة وسط أجواء تنافسية ورياضية بامتياز. كما شهدت النسخة الأخيرة من البطولة التي تمّ تنظيمها في عام 2021 حضور أكثر من 53 ألف متفرج من عشّاق الرياضة. وقد سجّل أكثر من 190 لاعباً دولياً ما يزيد عن 300 هدف.