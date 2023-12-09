الأغنية الرسمية لمهرجان الأبطال في السعودية بصوت الفنانة بيبي ريكسا

كلمات مُلهمة لأغنية It’s On

تم استلهام المقطع المصوَّر للأغنية من ثقافة الدولة المستضيفة

يستهلّ نادي الاتحاد السعودي صاحب الأرض والضيافة منافسات مهرجان الأبطال بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي

عشية انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية FIFA المملكة العربية السعودية 2023™، يسرّ FIFA الإعلان عن اختيار نجمة موسيقى البوب، الفنانة بيبي ريكسا، لتكون صوت البطولة وتؤدي الأغنية الرسمية للمنافسات والتي تحمل عنوان It’s On.

تشتهر هذه الفنانة العالمية بأعمالها ذات الشعبية والتي سبق ترشيحها أربع مرات لنيل جائزة غرامي الموسيقية المرموقة، وسترافق هذه المقطوعة الحماسية لحظات الإثارة والمتعة الكروية الخالصة التي ستحفل بها كأس العالم للأندية على المستطيل الأخضر.

يُذكر أن البطولة ستنطلق بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول بمشاركة أبطال قارات العالم، إذ تتنافس أندية الاتحاد السعودي والأهلي المصري ومانشستر سيتي وليون وأوراوا ريدز وأوكلاند سيتي وفلومينيزي للتربع على عرش الأندية العالمي بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول.

وعن أغنيتها الجديدة هذه، قالت بيبي ريكسا:"تقديم أغنية لـ FIFA هذا العام كان أمراً رائعاً، وبمثابة فرصة العمر، وأنا بغاية السعادة لأن الجماهير ستستمع إلى النشيد الرسمي على امتداد مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA".

من جهته، قال RedOne، رئيس قسم FIFA المعني بالموسيقى: "يُشرِّفني أن أكون جزءاً من كأس العالم للأندية FIFA المملكة العربية السعودية 2023. ولا يخفى على أحد شغفي المزدوج بكرة القدم والموسيقى. كان العمل على الأغنية الرسمية للبطولة، It’s On، بمثابة رحلة رائعة وتجربة مميزة خضتها مع الفنانة الحساسة بيبي ريكسا.

وبالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية تستضيف البطولة، فقد أردنا أن ندمج فيها بعض النفحات الموسيقية والأصوات الأصيلة من هذه المنطقة ومزاوجتها مع كلمات الأغنية وإيقاعاتها العالمية بحيث نوحِّد عبرها العالم، مثل كرة القدم تماماً".