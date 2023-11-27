تعيين صندوق الاستثمارات العامة داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

صندوق الاستثمارات العامة يُعزِّز شراكته مع FIFA كداعم رسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، ويشمل الاتفاق اثنتين من الشركات التابعة للصندوق وهما مجموعة سافي للألعاب ومدينة القدّية

يأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة الناجحة خلال كأس العالم للأندية FIFA 2025™، ويعكس النهج المشترَك بين الصندوق وFIFA الذي يهدف للدفع بعجلة التطوير والتفاعل في عالَم كرة القدم

تُرسِّخ هذه الشراكة التزام صندوق الاستثمارات العامة بالرياضة كقطاع يحظى بالأولوية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وFIFA تسمية الصندوق كداعم رسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في أمريكا الشمالية وآسيا، وذلك في شراكة تعكس التزاماً بتوسيع نطاق انتشار كرة القدم على جميع المستويات، بدءاً من البراعم وصولاً إلى النخبة، فضلاً عن إتاحة مشاركة أوسع في الرياضة من خلال خلق فرص جديدة.

ويشمل هذا الاتفاق شركتين تابعتين لصندوق الاستثمارات العامة، هما مجموعة سافي للألعاب، الرائدة على المستويين الوطني والعالمي في مجال الألعاب والألعاب الإلكترونية، ومدينة القدّية، عاصمة المملكة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة. وطوال فترة البطولة، سيقدم الصندوق وشركاته تجارب لا تُنسى ويطلق مبادرات مبتكَرة لتفاعل الجماهير بهدف التواصل مع عائلة كرة القدم على أكبر مسرح في العالم.

يُذكر أن نسخة هذا العام من كأس العالم FIFA™ ستكون الأكبر في التاريخ، إذ تشهد مشارَكة 48 منتخباً وتُقام في ثلاث دول مستضيفة، لتصل إلى الجماهير في كل قارة وتوحد العالم من خلال كرة القدم.

وبهذه المناسبة، صرّح رومي جاي، مدير الأعمال بـ FIFA: "يسرُّنا أن يكون صندوق الاستثمارات العامة داعماً لنسخة هذا العام من كأس العالم FIFA التي من شأنها أن تُحدث تحولاً كبيراً. ونتطلَّع معاً لتنظيم بطولة تاريخية تُلهم الجماهير حول العالم وتُوحدهم جميعاً.

ومن شأن هذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة أن تساعد على توسيع نطاق رياضتنا حول العالَم من خلال توفير فرص جديدة، وتعزيز مستوى الابتكار والتفاعل مع فئة الشباب، وهو ما شأنه أن يُتيح للملايين إمكانية لعب كرة القدم والاستمتاع بمزاياها الكثيرة".

من جانبه، قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز وتوسيع حضوره العالمي في المجال الرياضي، مع التركيز على كرة القدم كمحور أساسي. تستند هذه الشراكة على التعاون بين الصندوق وFIFA، خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي أًقيمت العام الماضي، إلى جانب عملنا مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بهدف تحقيق أثر مستدام".

وأضاف: " يواصل صندوق الاستثمارات العامة جهوده الهادفة إلى دفع نمو رياضة كرة القدم حول العالم، من خلال تعزيز المشاركة في الرياضة، وإتاحة المزيد من الفرص للاعبين والجمهور وكامل منظومة كرة القدم".

يُذكر أن كرة القدم تضطلع بدور محوري في التحوُّل الحاصل في المملكة العربية السعودية، ونظراً لكونها الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2034™، فإن من شأن ذلك التأكيد على طموحات البلاد بتعزيز اللعبة عالمياً، وخلق فرص جديدة أمام الجميع، وتوسيع نطاق ما تعود به من منافع على الأجيال المقبلة سواء في المملكة العربية السعودية أو في كافة أركان العالم.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نقل المعارف والخبرات من FIFA وبناء قدرات الشباب السعودي من أجل الارتقاء بمستقبل هذه الرياضة على المدى الطويل والمساهمة الفاعلة في رسم ملامحه. ويتماشى ذلك مع التزام صندوق الاستثمارات العامة المتواصل بقطاع الرياضة، الذي يندرج ضمن منظومة السياحة والترفيه والتسلية في استراتيجيته المعلنة مؤخراً للفترة 2026-2030.