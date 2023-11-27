مع اقتراب موعد بداية كأس العالم FIFA 2026™، يكشف FIFA وNetflix Games النقاب عن "نسخة الإطلاق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA"

سيتم إطلاق "نسخة الإطلاق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA" حصرياً على Netflix Games في 11 يونيو/حزيران، وذلك بالتزامن مع انطلاق كأس العالم FIFA 2026™

باستخدام الهاتف المحمول كأداة تحكم، سيتمكن المشجعون من اللعب عبر تمثيل أي من المنتخبات الـ48 المشارِكة في نسخة هذا العام، حيث تم إدراج كافة الملاعب الـ16 التي ستحتضن مباريات البطولة

اللعبة متاحة ضمن عضوية Netflix Games دون أي تكلفة إضافية، بما يوفر لعشاق الساحرة المستديرة طريقة بسيطة وسهلة للتفاعل مع البطولة

كما ورد في البيان الذي أصدره FIFA مؤخراً بشأن استراتيجية كرة القدم الرقمية، يعمل FIFA وNetflix Games معاً لتقريب الجماهير أكثر من أجواء المنافسة عبر "نسخة الإطلاق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA"، وهي تجربة ألعاب كروية جديدة.

وصُممت "نسخة الإطلاق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA" لتعكس مظاهر الحماس والشغف والمشاعر والجاذبية العالمية التي تميز أكبر حدث رياضي للعبة واحدة على وجه الأرض، حيث تُقدِّم تجربة محاكاة كروية مُبسَّطة، وهي متاحة للاعبين على اختلاف مستويات مهارتهم وخبرتهم، كما تُمكّن المشجعين من دخول الملعب الافتراضي وكتابة تاريخهم الخاص في كأس العالم FIFA™ منذ اليوم الافتتاحي لهذا الحدث العالمي الكبير.

وتتوفر اللعبة عبر منصة Netflix Games دون أي تكلفة إضافية للأعضاء، حيث تتيح للاعبين تمثيل أي من المنتخبات الـ48 المقرر مشاركتها في كأس العالم FIFA 2026™، والتنافس في جميع ملاعب البطولة الـ16، والتحكم بأكثر من 1200 لاعب قد يكونون ضمن القوائم المشارِكة في الحدث.

وتُعد هذه اللعبة مثالاً آخر على استراتيجية FIFA المحدثة لكرة القدم على الصعيد الرقمي، والهادفة إلى تسهيل تفاعل الجماهير حول العالم مع كرة القدم بأشكال مختلفة ومع بطولة كأس العالم FIFA أكثر من أي وقت مضى.

ففي "نسخة الإطلاق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA"، سيكون هاتفك هو أداة التحكم، وستكون شاشة التلفزيون هي الملعب، حيث يمكن للمشاركين تشغيل اللعبة على أجهزة التلفاز الذكية، ومسح الرمز (QR code) باستخدام الهاتف، ثم البدء خلال ثوانٍ في التسديد والتمرير عبر حركات سحب بسيطة. ذلك أن حتى من لم يسبق لهم خوض أي لعبة من ألعاب الفيديو، سيمكنهم عيش متعة تسجيل أهداف تحسم نتائج المباريات.

وقد صُممت "نسخة الإطلاق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA" لتوفير تجربة سلسة وممتعة يمكن مشاركتها، حيث تتيح لما يصل إلى أربعة لاعبين التنافس معاً، بغض النظر عن خبرتهم في ألعاب الفيديو. وسواء أراد المشجعون إعادة تمثيل لحظات خالدة من تاريخ البطولة أو كتابة فصول لحظات جديدة، فبإمكانهم الاستمتاع بإثارة مسابقة FIFA الأبرز للرجال، عبر لعبة بسيطة وسهلة الاستخدام.

واستلهاماً من صافرة البداية في إحدى مباريات كأس العالم FIFA، تركز هذه النسخة الأولية على اللعب الفوري وسهولة الوصول، إلى جانب كونها بداية لمسار من شأنه أن يمتد على نطاق أوسع، إذ من المقرر أن تتضمن التحديثات المستقبلية للعبة كأس العالم FIFA ميزات أكبر وخصائص جديدة.

ويأتي هذا الإطلاق ليعكس التزام FIFA المستمر باستكشاف طرق مبتكرة لمد الجسور مع الجماهير وتوسيع نطاق التفاعل مع كرة القدم خارج حدود المستطيل الأخضر. فمن خلال الجمع بين انتشار بطولة كأس العالم FIFA على نطاق واسع في شتى أرجاء المعمورة وسهولة الوصول التي توفرها Netflix Games، تتيح "نسخة الإطلاق الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA" فرصة جديدة للمشجعين من أجل الاحتفاء بالبطولة والشعور بأنهم جزء من الحدث.