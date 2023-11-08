فتح باب الحصول على الحقوق الإعلامية في كوريا الجنوبية لكأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™

دعا FIFA اليوم إلى المشاركة في مناقصة ستُعقد في كوريا الجنوبية لمنح الحقوق الإعلامية لبث مباريات كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™، والفرصة متاحة أمام الجهات المشارِكة للتنافس للحصول على الحقوق الإعلامية لمباريات كل من كأس العالم FIFA 2030™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2031™.

يُذكر أن نسخة 2026 من الحدث الكروي الأكبر في العالم ستحمل الرقم 23 وستتقاسم شرف استضافتها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة موسعة تبلغ 48 منتخباً سيخوضون 104 مباريات في 16 مدينة مستضيفة لتكون بطولة توحِّد العالم بأسره في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026.

ويتمتع المنتخب الكوري بتاريخ مشرِّف في كأس العالم FIFA، وهو الذي تقاسم استضافة البطولة مع اليابان عام 2002، إذ خاض النهائيات للمرة الأولى عام 1954 في النسخة التي أقيمت على التراب السويسري، ثم نجح بالتأهل إلى كافة النسخ منذ عام 1986. ويُشهد لمحاربي التايجوك احتلال المركز الرابع على أرضهم عام 2002، بينما نجحوا بتجاوز دور المجموعات في نسختي 2010 و2022 وبلوغ ثُمن النهائي.

وسيتم في شهر مايو/أيار 2024 اختيار الدولة/الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2027، والمهلة متاحة أمام الاتحادات الوطنية لتقديم ملفات الترشُّح حتى تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2023. أما محاربات التايجوك فقد خضن أربعاً من أصل النسخ التسع المقامة حتى الآن من بطولة كأس العالم للسيدات التي جرت دورتها الأولى عام 1991، بما في ذلك النسخ الثلاث الأخيرة في كندا 2015، وفرنسا 2019، ومؤخراً في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا 2023.

وستساهم هذه المناقصة في اختيار FIFA لأفضل جهة/جهات إعلامية تستوفي الالتزامات المطلوبة في مجال البث والبرامج، سعياً لتحقيق هدف FIFA المتمثل بالوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور وتقديم تغطية عالية الجودة للبطولة.

يمكن للشركات والمؤسسات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في إحدى المناقصتين أو كلتيهما أن تطلب التفاصيل ذات الصلة عبر البريد الإلكتروني التالي: korearepublic-mediarights@fifa.org.ونلفت انتباهكم إلى أن الموعد النهائي لإرسال الطلبات المتعلقة بالبطولتين هو يوم الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول في العاشرة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا.