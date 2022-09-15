دعا FIFA أمس إلى المشاركة في مناقصة ستُعقد في إسبانيا لبيع الحقوق الإعلامية لبث بطولة FIFA يعلن عن إجراء مناقصة في إسبانيا لبيع الحقوق الإعلامية لبث كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™ . تطورت بطولة كأس العالم للسيدات FIFA منذ نشأتها سنة 1991 بشكل ملحوظ، لتصبح أكبر حدث رياضي للسيدات مشاهدة في العالم، إذ شهدت آخر نسخة من البطولة - كأس العالم للسيدات FIFA فرنسا 2019™ - حضورا جماهيريا بلغ أكثر من 1.1 مليار مشاهد، محطِّمة بذلك الأرقام القياسية لعدد المشاهدات المحلية في العديد من الدول. ونجح المنتخب الإسباني للسيدات في التأهل للنسخة القادمة من البطولة المقررة سنة 2023، والتي ستشترك كل من أستراليا ونيوزيلندا في استضافتها في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليو/ تموز و20 أغسطس/ آب 2023 في تسعة مدن وعشرة استادات موزّعة على البلدين.

ويتزايد الاهتمام بكرة القدم للسيدات بسرعة فائقة في إسبانيا بعد أن شهدت استاداتها حضورا غير مسبوق لمباريات السيدات في بطولة الأندية، كما شهدت مباريات كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 إقبالا منقطع النظير خلف الشاشات في إسبانيا، التي يحتل منتخبها الوطني للسيدات المرتبة الثامنة في الترتيب الدولي للمنتخبات FIFA/Coca-Cola بنجماته المعروفات على الساحة الكروية العالمية، أمثال هدافة المنتخب، جينيفر هيرموسو، وأليكسيا بوتياس الفائزة بلقب أفضل لاعبة في العالم سنة 2021. ستساهم عملية المناقصة هذه في اختيار FIFA لأفضل الشركات الإعلامية التي ستساعده في تحقيق أهدافه الشاملة، وتقديم تغطية عالية الجودة لبطولة FIFA يعلن عن إجراء مناقصة في إسبانيا لبيع الحقوق الإعلامية لبث كأس العالم للسيدات FIFA ٢٠٢٣™، إضافة لتيسير الاستثمارات المالية التي ستساعده في دعم وتسريع تطور كرة القدم للسيدات. يمكن للشركات والمؤسسات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في المناقصة أن تطلب تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني التالي: SpainMediaRights@fifa.org. ونلفت انتباهكم إلى أنه يجب إرسال الطلبات إلى FIFA في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في الساعة 10:00 بتوقيت وسط أوروبا. يُدرُّ FIFA من خلال بيعه للحقوق الإعلامية لبطولاته دخلا يراه ضروريا جدا لدعم وتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دعم برامج التطوير، كبرنامج FIFA للمضي قُدما و برنامج تطوير كرة القدم للسيدات FIFA.