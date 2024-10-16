الإعلان عن حكام مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان FIFA 2024™

تم تأكيد حكام المباريات للمباراتين المتبقيتين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، والتي ستنطلق يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 على ملعب فيليكس سانشيز الأولمبي في سانتو دومينغو. تشهد المباراة الأولى مواجهة إسبانيا مع الإكوادور في الساعة 15:30 (بالتوقيت المحلي). ستدير المباراة يلينا سفيتكوفيتش (صربيا)، وسيساعدها الحكمان المساعدان كارولين كيفوجا (إستونيا) ولينا هيرتل (النمسا)، بينما سيكون شاميرا نابادا (أوغندا) الحكم الرابع.

في وقت لاحق من ذلك المساء، من المقرر أن تواجه اليابان إنجلترا في آخر مواجهات ربع النهائي في الساعة 19:00 (بالتوقيت المحلي). ستدير المباراة كارلي شو-ماكلارين (كندا)، وستساعدها مواطنتها غابرييل ليميو وكاتارزينا واسياك (الولايات المتحدة الأمريكية) كمساعدين. وستكون البرازيلية دايان مونيز الحكم الرابع. في المجموع، تم تعيين 38 حكماً للمباريات للإشراف على مباريات البطولة: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر اختبار نظام دعم كرة القدم بالفيديو (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد، في هذه البطولة، بعد أن تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كولومبيا FIFA 2024™.