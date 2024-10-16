الإعلان عن حكام مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™

تم تأكيد حكام مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس العالم FIFA كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™، والتي ستقام يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024™، في سانتياغو دي لوس كاباييروس وسانتو دومينغو. ستنطلق المباراة الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا في الساعة 16:00 (بالتوقيت المحلي) على ملعب CFC. ستشرف البوليفيّة أليخاندرا كيسبرت على المباراة بمساعدة البيروفيتين غابرييلا مورينو وفيرا يوبانكوي، فيما ستكون فيمارست دياز من البلد المضيف الحكم الرابع. في هذه الأثناء، تلتقي كولومبيا مع إسبانيا على ملعب أوليمبيكو فيليكس سانشيز، في الساعة 16:00 أيضاً. ستدير المباراة كارلي شو-ماكلارين (كندا)، وستدير المباراة غابرييل ليميو (كندا) وبولينا بارانوفسكا (بولندا) كحكمين مساعدين. وتم تعيين يلينا سفيتكوفيتش (صربيا) كحكم رابع. وفي الساعة 19:00، تلتقي الإكوادور مع نيوزيلندا في سانتياغو دي لوس كاباييروس. سيدير المباراة لي ثي لي (فيتنام) كحكم ساحة، وسيكون ها ثي فونج (فيتنام) وسويدا ونجكرايسورن (تايلاند) كمساعدين، والإسباني أولاتز ريفيرا أولميدو حكماً رابعاً. وتنطلق في نفس التوقيت مباراة نيجيريا مع أصحاب الأرض في سانتو دومينغو. يقود ديان مونيز ثلاثي تحكيمي من البرازيل، مع مايرا مايرا موريرا وفيرناندا أنتونيس كحكمين مساعدين. وستعمل أبيجيل بيرن من إنجلترا كحكم رابع.