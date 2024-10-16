الإعلان عن حكام أول مباراتي ربع نهائي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™

تم تأكيد حكام مباريات أول مواجهتين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، والتي تقام يوم السبت 26 أكتوبر 2024 في سانتياغو دي لوس كاباييروس. تنطلق المباراة الأولى، بين نيجيريا والولايات المتحدة، في الساعة 15:30 (بالتوقيت المحلي) على ملعب CFC. سيدير اللقاء الحكم أساكا كويزومي (اليابان) بمساعدة أمل بادغافاري (الإمارات العربية المتحدة) وريولانج دار (الهند)، وسيكون أولاتز ريفيرا أولميدو (إسبانيا) حكماً رابعاً. وفي المباراة الثانية، تواجه كوريا الديمقراطية منتخب بولندا في الساعة 19:00. تدير هذه المواجهة أبيجيل بيرن (إنجلترا)، بمساعدة كل من سيري لويز ويليامز (ويلز) وأينهاوا فرنانديز (أندورا). فيما تم تعيين فيمارست دياز، وهو من البلد المضيف، كحكم رابع. علماً أنه تم تعيين 38 حكماً لإدارة مباريات البطولة: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر في هذه البطولة اختبار نظام تقنية الفيديو المساعِد Fotball Video Support (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعد أن تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا FIFA 2024™.