الإعلان عن حكام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™

تم تأكيد تعيينات حكام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، والتي ستقام يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024. ستجمع المباراة الأولى من اليوم، في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في سانتياغو دي لوس كاباييروس، بين بولندا مع البرازيل. سيدير المباراة الحكمة الجزائرية غادة محات ويساعدها كل من سكينة حمدي (المغرب) ويارا عبد الفتاح (مصر)، فيما سيكون الحكم الإسباني أولاتس ريفيرا أولميدو حكماً رابعاً. تنطلق في نفس التوقيت مواجهة زامبيا مع اليابان. ستدير المباراة فريدا كلرلوند (الدنمارك)، ويساعدها مواطنتها فيي برون وآينهوا فرنانديز من أندورا. وسيكون ديلي جوميز (كوستاريكا) الحكم الرابع.

تنطلق مباراة إنجلترا وكوريا الديمقراطية في الساعة 19:00 على ملعب CFC. ستكون ألينا بيشو (رومانيا) حكمًا للمباراة، ويساعدها دانييلا كونستانتينسكو (رومانيا) وأنيتا فاد (المجر)، بينما سيكون فيمارست دياز (جمهورية الدومينيكان) الحكم الرابع. في هذه الأثناء، ستختتم المكسيك دور المجموعات أمام كينيا في الساعة 19:00 على ملعب فيليكس سانشيز الأولمبي. ستعمل جيلينا سفيتكوفيتش (صربيا) كحكم ساحة، مع مساعدين كارولين كيفوجا (إستونيا) ولينا هيرتل (النمسا)، ودايان مونيز (البرازيل) كحكم رابع. علماً أنه تم تعيين 38 حكماً لإدارة مباريات البطولة: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر في هذه البطولة اختبار نظام تقنية الفيديو المساعِد Fotball Video Support (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعد أن تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا FIFA 2024™.