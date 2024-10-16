الإعلان عن حكام مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™

تم تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، التي ستقام يوم السبت 19 أكتوبر 2024، في سانتياغو دي لوس كاباييروس وسانتو دومينغو. ستجمع المباراة الأولى ليوم السبت بين نيجيريا والإكوادور في الساعة 16:00 (بالتوقيت المحلي) على ملعب CFC. ستدير المباراة الدنماركية فريدا كلاروند وستساعدها مواطنتها فيي برون وكاتارزينا واسياك من الولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون أولاتز ريفيرا أولميدو (إسبانيا) الحكم الرابع. في نفس التوقيت، تلتقي إسبانيا حاملة اللقب مع جمهورية كوريا على ملعب أوليمبيكو فيليكس سانشيز. ستدير المباراة الحكم الجزائري غادة محات وسيساعدها كل من سكينة حمدي (المغرب) ويارا عبد الفتاح (مصر)، بينما سيكون الحكم الرابع فيماريست دياز من جمهورية الدومينيكان.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، ستواجه جمهورية الدومينيكان نيوزيلندا في سانتياغو دي لوس كاباييروس. ستكون حكمة هذه المباراة أساكا كويزومي (اليابان)، وسيكون مساعديها أمل بادغافاري (الإمارات العربية المتحدة) وريولانج دار (الهند). فيما عينت ديان مونيز (البرازيل) كحكم رابع. آخر لقاء في اليوم سيجمع بين كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية في عاصمة الدولة المضيفة في الساعة 19:00 (بالتوقيت المحلي). ستدير المباراة الرومانية ألينا بيسو وستساعدها دانييلا كونستانتينسكو (رومانيا) وأنيتا فاد (المجر)، بينما سيكون لي ثي لي من فيتنام الحكم الرابع. علماً أنه تم تعيين 38 حكماً لإدارة مباريات البطولة: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر في هذه البطولة اختبار نظام تقنية الفيديو المساعِد Fotball Video Support (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعد أن تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا FIFA 2024™.