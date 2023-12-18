تحليل أفضل الفرق في العالم: مجموعة الدراسات الفنية في كأس العالم للأندية FIFA 2023™

تُقام كأس العالم للأندية FIFA 2023™ في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول

تقوم مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـFIFA بتحليل الاتجاهات التكتيكية في البطولة

الرؤى والبيانات التي توفّرها المجموعة متاحة عبر fifatrainingcentre.com

من اللحظة التي افتتح فيها ناديا الاتحاد وأوكلاند سيتي بطولة كأس العالم للأندية 2023 FIFA™ على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، تركزّت أعين وأدمغة مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـFIFA على تفاصيل المباريات التي تُقام على أرض الملعب في السعودية. يتمثّل دور المجموعة - وهي لجنة خبراء مكونة من مدربين ولاعبين سابقين - في مراقبة المباريات وتحديد الاتجاهات التكتيكية والابتكارات وتوضيحها باستخدام الرؤى والبيانات المقدمة من فرق مراقبة الأداء. ويتم بعد ذلك عرض هذه الاتجاهات على موقع fifatrainingcentre.com، ويُمكن للجميع الوصول إليها مجانًا. وتقوم المجموعة كذلك باختيار الفائزين بالجوائز الفردية، مثل الكرة الذهبية والقفاز الذهبي. تحدّث موقع Inside FIFA مع هاري لوي، أحد محلّلي أداء كرة القدم في FIFA وعضو فريق الرؤى لهذه البطولة في مجموعة الدراسات الفنية.

من وجهة نظر تحليلية، ما الذي يميز كأس العالم للأندية FIFA؟

هاري لوي: تتميّز كأس العالم للأندية FIFA، وهي بطولة مصممة لتتويج أفضل نادي في العالم، بتمثيلها للعالم أجمع. في حين أن لكل اتحاد قاري نسخته الخاصة من دوري الأبطال، فإن كأس العالم للأندية FIFA تجمع فرقًا من كل اتحاد قاري، مما يخلق بطولة ديناميكية لا يُمكن التنبؤ بها.

ما الأمور الأخرى التي تجعل هذه البطولة مثيرة بهذا الشكل؟

هاري لوي: أحد الجوانب الفريدة الأخرى لبطولة كأس العالم للأندية FIFA هو توقيتها، حيث تجري بينما لا تزال بعض الأندية المشاركة في منتصف مواسمها المحلية. على عكس المسابقات الدولية التقليدية التي تخوضها الفرق في كثير من الأحيان بعد الانتهاء من مواسمها المحلية، فإن أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي تخوض البطولة وهي في لياقة منتصف الموسم، حيث تتنافس محلياً ودولياً. ما يعنيه هذا من الناحية العملية هو أن الفرق تلعب وهي في ذروة أدائها. فالمشاركة أثناء الموسم المحلي تعني أن الفرق يمكنها الاستمرار في تقديم المستوى الحالي الذي تقدمه في مسابقاتها المحلية، أي المشاركة وهي في ذروة حالتها البدنية.

وماذا تعني كل هذه الأشياء معاً؟

هاري لوي: الفرق التي اعتادت على مواجهة خصوم مألوفين أسبوعاً تلو الآخر تجد نفسها فجأة في مواجهة أندية نادراً ما تواجهها. هذه الديناميكية تضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى البطولة، حيث يفكّر فريق التحليل في كيفية تكيف هذه الأندية التي ما تزال تلعب محلياً مع التحدّيات الفريدة التي يفرضها المنافسون غير المألوفين.

ممن تتكون مجموعة الدراسات الفنية لهذه البطولة؟

هاري لوي: مجموعة الدراسات الفنية لهذه البطولة تتشكل من فريق مكون من شخصين هما باسكال زوبيربوهلر وكريستيان جروس. جروس هو لاعب ومدرب سابق قاد النادي الأهلي السعودي سابقاً، ولديه معرفة واسعة بالفرق الموجودة في مصر والمنطقة المحيطة بها. وستكون هذه الرؤية والخبرة الإقليمية ذات قيمة كبيرة لفريق الدراسة مع تقدّم البطولة.

كيف يغيّر حجم البطولة النهج الذي تتبعه مجموعة الدراسات الفنية؟