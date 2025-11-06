الكشف عن مجموعة الدراسة الفنية لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ الموسعة

يقود خبير كرة القدم البارز في FIFA، باسكال زوبربولر، مجموعة من ستة خبراء ستقوم بتقييم 104 مباراة

تُقام البطولة، التي تعد أول حدث لـ FIFA يضم 48 فريقًا، في مجمع المسابقات المتطور في منطقة أسباير

ستقوم مجموعة الدراسة الفنية بمشاركة رؤاها وتحديد الاتجاهات والمساهمة في التقارير الصادرة عن مركز التدريب التابع لـ FIFA واختيار الفائزين بالجوائز بدعم من فريق Football Performance Insights

بينما ينطلق مهرجان كرة القدم غير المسبوق في أجواء حماسية تحت برج أسباير الشهير، سيركز أعضاء مجموعة الدراسة الفنية الستة (TSG) التابعة لـ FIFA على تحليل وتقييم الاتجاهات والابتكارات التكتيكية والأداء في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ الموسعة.

انطلقت أول مسابقة لـ FIFA تضم 48 فريقًا في 3 نوفمبر، وستقام جميع مبارياتها تقريبًا في مجمع المسابقات المتطور والمصمم خصيصًا لهذا الغرض في منطقة أسباير. سيتم لعب 104 مباراة في الملاعب التابعة للمجمع الرياضي الشهير والمنتزه الواقع غرب وسط مدينة الدوحة. وستقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر في ملعب خليفة الدولي المجاور، الذي استضاف ثماني مباريات لا تُنسى في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال باسكال زوبربولر، خبير كرة القدم البارز في FIFA والحارس السابق لمنتخب سويسرا الذي يرأس مجموعة الدراسة الفنية: ”نحن في FIFA فخورون جداً بوجود مجموعة دراسة فنية رائعة من عدة دول هنا في هذه البطولة الجميلة“.

”الآن هنا في Aspire Zone - وهو مرفق جديد وجميل - لدينا جدول زمني فردي لكل عضو في TSG. يجلسون في المدرجات، يراقبون، يدونون ملاحظات، يحللون المباريات ويذهبون مباشرة إلى فريق Football Performance Insights لدينا.“

أعضاء TSG الذين انضموا إلى زوبربولر وفريق Football Performance Insights بقيادة آرون أكرمان، هارفي روثرفورد وأليكس جودارد في قطر هم: لاعب الدفاع المخضرم في بريستول سيتي لويس كاري، لاعب الجناح السابق في منتخب أيرلندا ومدير نادي شيلبورن FC مؤخرًا داميان داف، لاعب الدفاع الدولي السابق في منتخب الكونغو الديمقراطية هيريتا إيلونغا، مدرب المنتخب البرازيلي للسيدات تحت 17 عامًا سابقًا سيمون جاتوبا، مدرب المنتخب البلجيكي للسيدات المخضرم إيفس سيرنيلز، واللاعب الدولي الهولندي السابق المتميز آرون وينتر.

تستند ملاحظات وتقارير خبراء TSG إلى البيانات التي جمعها فريق Football Performance Insights التابع لـ FIFA، ثم يتم عرض الاتجاهات الناتجة على موقع fifatrainingcentre.com، وهو منصة مبتكرة متاحة للاعبين والمدربين في جميع أنحاء العالم. كما يحدد TSG الفائزين بجوائز مثل الكرة الذهبية من أديداس، والقفاز الذهبي من أديداس، وجائزة اللعب النظيف. وقال وينتر، الذي تولى مؤخراً تدريب المنتخب الوطني لسورينام، بلده الأصلي: ”نأمل أن نحصل على الكثير من الموارد والمعلومات التي يمكن أن تساعدنا“. ”من المهم جدًا أيضًا أن تتمكن من مشاركة المعلومات. كل ما رأيته على أرض الملعب وخارجه، يمكن أن يساعد في تطوير كرة القدم للشباب... كل هذه المعلومات تمنح معظمهم شعورًا جيدًا وتجعلهم يدركون أهمية التعلم والتطور، وهذا شعور رائع حقًا“.

ستستمر مرحلة المجموعات المليئة بالإثارة في منطقة أسباير حتى 11 نوفمبر، وستُقام أول جولة من 32 في تاريخ مسابقات FIFA في 14-15 نوفمبر، حيث تتنافس الفرق المتبقية المليئة بنجوم المستقبل على المجد وفرصة خوض النهائي في ملعب خليفة المذهل. التذاكر، التي تشمل المباريات الفردية والتذاكر اليومية، متاحة هنا.

تجدون أدناه مزيداً من التفاصيل حول أعضاء فريق الدعم الفني لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™.

لويس كاري لعب ابن مدينة بريستول الإنجليزية مع نادي بريستول سيتي لكرة القدم أكثر من 550 مباراة بين عامي 1995 و2014 (مع فترة قصيرة مع نادي كوفنتري سيتي في موسم 2004-2005)، وساهم في فوز الفريق بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2003. بعد اعتزاله عام 2015، اتجه كاري إلى التدريب. عمل مدربًا لفريق الشباب في نادي ساوثهامبتون لكرة القدم قبل أن ينتقل إلى نادي فورست غرين روفرز لكرة القدم، حيث عمل مساعدًا للمدرب في الفريق الأول.

داميان داف لعب داف، الماهر والنشيط، 100 مباراة دولية مع جمهورية أيرلندا، وكان أبرزها أداءه المتميز في كأس العالم 2002 FIFA™. كما كان ضمن تشكيلة أيرلندا التي احتلت المركز الثالث في كأس العالم للشباب FIFA 1997. شملت مسيرة داف الطويلة مع الأندية فترات في بلاكبيرن روفرز، وتشيلسي، ونيوكاسل يونايتد، وفولهام. كما تولى التدريب في أيرلندا واسكتلندا، وأدار نادي شيلبورن في الفترة من 2021 إلى 2025.

هيريتا إيلونغا لعب إيلونغا 32 مباراة دولية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشارك في كأس الأمم الأفريقية عامي 2004 و2006 (وقد شهدت الأخيرة وصوله إلى ربع النهائي). شملت مسيرة المدافع الناجحة على مستوى الأندية أربعة مواسم مع نادي سانت إتيان، وثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام يونايتد. عمل لعدة سنوات في منصب فني بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، وعُيّن مؤخرًا مديرًا لكرة القدم في اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم (FECOFA).

سيمون جاتوبا لاعبة برازيلية دولية متألقة، شاركت مع منتخب بلادها في كأس العالم للسيدات FIFA 2003™ في الولايات المتحدة الأمريكية وكأس العالم للسيدات FIFA 2007™ في الصين، حيث وصل منتخبها إلى النهائي. كما شاركت في الألعاب الأولمبية الصيفية لعامي 2000 و2008. وتضمنت مسيرتها الاحترافية محطات في إسبانيا وفرنسا وروسيا. كما دربت منتخب البرازيل للسيدات تحت 17 عامًا في كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا FIFA 2022 و2024™.

إيفز سيرنيلز أبرزت مسيرة المدافع الطويلة في اللعب فوزه ببطولة الدوري البلجيكي للمحترفين مع نادي ليرس عام 1997. بعد اعتزاله، درب سيرنيلز كرة القدم على مستوى الأندية قبل أن ينتقل إلى الساحة الدولية مع المنتخب البلجيكي للسيدات، الذي تولى قيادته من عام 2011 إلى عام 2024. تحت قيادة سيرنيلز، تأهل منتخب بلجيكا للسيدات لأول مرة في بطولتي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عامي 2017 و2022، وبلغ ربع النهائي.

آرون وينتر كان لاعب الوسط الشهير ضمن تشكيلة المنتخب الهولندي في كأس العالم FIFA™ أعوام 1990 و1994 و1998، وفي بطولة أوروبا UEFA التي تُوّج بها المنتخب الهولندي عام 1988، وشارك أيضًا في أعوام 1992 و1996 و2000. خاض 84 مباراة دولية مع المنتخب البرتقالي، وسجل ستة أهداف. وحقق وينتر ألقابًا مهمة مع كلٍّ من أياكس أمستردام وإنتر ميلان. وشملت مسيرته التدريبية فترات عمل كمساعد مدرب مع أياكس والمنتخب اليوناني، وتولى منصب المدير الفني لنادي تورونتو لكرة القدم في موسم 2011-2012، وفترة عمله مع سورينام في موسم 2022-2023.