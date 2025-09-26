إعلان أسماء أعضاء مجموعة الدراسات الفنية لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™

يتولى قيادة المجموعة كبير خبراء كرة القدم لدى FIFA باسكال زوبربولر

سيتبادل أعضاء فريق الخبراء هذا رؤى وإضاءات حول جميع مباريات البطولة البالغ عددها 52 مباراة

تتأهب تشيلي لاستضافة أفضل المواهب الكروية الشابة خلال بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™

تتزايد درجة الحماس والترقب مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™، التي ستشهد مشاركة 24 منتخباً من مختلف أرجاء المعمورة.

وفي خضم ذلك، تتأهب أفضل المواهب الكروية الشابة لإظهار علو كعبها أمام أنظار مجموعة الدراسات الفنية FIFA، التي ستضطلع بتقديم تحليل مفصل لجميع مباريات البطولة، حيث سيرأسها باسكال زوبربولر، الحارس الدولي السويسري السابق وكبير خبراء كرة القدم لدى FIFA، والذي سيكون مصحوباً بكل من كورين دياكر، المدافعة الفرنسية السابقة والتي أشرفت أيضاً على تدريب منتخب بلدها؛ والبولندي مارشين دورنا، المتخصص في تطوير الشباب؛ ومارسيلو خارا، المدرب والمهاجم التشيلي السابق؛ فضلاً عن هاري لوي، كبير محللي أداء كرة القدم لدى FIFA.

ويتمثل دور مجموعة الدراسات الفنية في مراقبة المباريات وتحديد الاتجاهات والابتكارات التكتيكية وشرحها وتوضيحها باستخدام أمثلة وبيانات مقدّمة من فريق إحصاءات أداء كرة القدم، على أن يتم عرض ذلك على موقع fifatrainingcentre.com، وهو عبارة عن منصة رائدة متاحة أمام اللاعبين والمدربين في جميع أنحاء العالم، علماً أن أعضاء مجموعة الدراسات الفنية يتولون أيضاً اختيار الفائزين بجوائز فردية معينة، مثل كرة adidas الذهبية وقفاز adidas الذهبي.

وقال زوبربولر بهذه المناسبة: "بالنسبة لهذه البطولة المقرَّرة في تشيلي، جمعنا توليفة متنوعة من الخبراء الذين يمثلون خلفيات متعددة ويزخرون بخبرات واسعة، وأنا أتطلع بشوق إلى هذه البطولة، حيث نترقّب بشغف لرؤية تنوع أساليب اللعب ومناهج التطوير بين الاتحادات القارية، وبالطبع سأولي اهتماماً خاصاً لأداء حراس المرمى ومشاركتهم في مجريات اللعب".

وأضاف أسطورة كرة القدم السويسرية: "تتميز منصة مركز التدريب بمصادر قيّمة، وتُجسد التزام FIFA بتسخير التكنولوجيا لخدمة اللعبة على مستوى العالم، وستشهد البطولة مشاركة 24 منتخباً من مختلف أنحاء العالم، مثل الأرجنتين الفائزة بالبطولة ست مرّات، ومنتخبات سبق لها أن تربّعت على العرش مثل البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات، بالإضافة إلى منتخبات فرنسا وإسبانيا وأوكرانيا، التي تُوِّج كل منها مرة واحدة، حيث سيحتدم التنافس على لقب فئة تحت 20 سنة في تشيلي خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول.

يُذكر أن أسعار تذاكر البطولة متاحة للجمهور ابتداءً من 4000 بيسو تشيلي فقط، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتذاكر - FIFA.com/tickets- حيث يمكن للمشجعين من جميع الأعمار الاستمتاع بأجواء المباريات التي من المنتظر أن تشهد عروضاً كروية من الطراز العالمي، في بيئة ممتعة ومسلية وملائمة للعائلات.

فيما يلي، مزيد من التفاصيل حول أعضاء مجموعة الدراسات الفنية الخاصة ببطولة تشيلي 2025.

كورين دياكر

حظيت لاعبة قلب الدفاع الفرنسية السابقة بمسيرة متميزة على المستطيل الأخضر، تخللتها 121 مباراة دولية - 69 منها كقائدة - حيث سجلت 14 هدفاً يقمص منتخب بلادها، علماً أن أحد تلك الأهداف ساهم في تأهل "الزُرق" إلى كأس العالم للسيدات FIFA 2003™. بعد اعتزالها، نجحت دياكر في الانتقال إلى التدريب، لتصبح أول سيدة تدرب فريقاً للرجال في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بينما تولت قيادة المنتخب الوطني الفرنسي للسيدات بين عامي 2017 و2023، والذي قادته إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات FIFA 2019™.

مارسين دورنا

كرّس دورنا حياته المهنية لتطوير الشباب في كرة القدم البولندية. فمنذ انضمامه إلى الاتحاد البولندي لكرة القدم عام 2008، أشرف على تدريب المنتخبات الوطنية في كل الفئات العمرية تقريباً، علماً أن أبرز إنجازاته تأتى عام 2012، عندما أوصل فريقه إلى نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 17 سنة، بينما يشغل حالياً منصب المدير الرياضي لاتحاد اللعبة ببلاده.

مارسيلو خارا

لعب مارسيلو خارا لسبعة أندية تشيلية بالتمام والكمال، ويتعلق الأمر بكل من أونيفيرسيداد دي تشيلي وأونيون إسبانيولا وديبورتيس كونسيبسيون وكوكيمبو أونيدو وأونيفيرسيداد دي كونسيبسيون وبروفنسيال أوسورنو وأوهِيغينس، علما أنه فاز بلقب الدوري المحلي مع أونيفيرسيداد دي تشيلي عامي 1994 و1995 على التوالي، وهو الذي انضم عام 1993 إلى خط هجوم المنتخب الوطني التشيلي، الذي خاض معه مباراة دولية واحدة. وبعد اعتزاله، انتقل إلى التدريب، حيث عُين مدرباً مؤقتاً لفريق أونيفيرسيداد دي تشيلي، بينما تولى مؤخراً دفة ديبورتيس رينغو.

باسكال زوبيربولر