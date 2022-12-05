تنتج كمية كبيرة من النفايات عن العمليات المرتبطة بكرة القدم، وبالأخص الفعاليات الكبيرة مثل بطولة كأس العالم FIFA™. نظراً لكون FIFA اتحاداً رياضياً دولياً ومنظِّماً للبطولات، فإن إحدى أولوياته تتمثل بتقليل النفايات من المراحل الأولى للتنظيم. وعندما لا يكون ذلك متاحاً، يهدف FIFA إلى إعادة استخدام المنتجات وشراء منتجات مصنَّعة من مواد تم تكريرها وقابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام مجدداً.
كما نسعى لاستخدام المنتجات القابلة للتحلل حيثما توافرت مَرافق لمعالجة المواد العضوية وتحويلها لسماد. فعلى سبيل المثال، فإن أدوات المائدة المصنَّعة من ألياف الخشب قابلة للتحلل مع بقايا الطعام، والكؤوس القابلة للتحلل، والعشب المقصوص من أرضية الملعب، والمواد المصنَّعة من الخشب، وغيرها من المنتجات.
وهذا ما نقوم به في مقر الاتحاد وفي بطولاتنا.
اللافتات التوجيهية
نتّخذ خطوات لتقليص أو عدم استخدام اللافتات التوجيهية غير الأساسية.
نحاول إعادة استخدام قواعد ومكونات اللافتات التوجيهية في البطولات المستقبلية.
نحاول، حيثما أمكن تدوير المواد أو إعادة استخدامها لاحقاً.
الأغذية والمشروبات
نطمح إلى:
تخفيف وإيقاف استخدام التغليف ذي الاستخدام الواحد؛
التخطيط لوجبات القوى العاملة بحيث يتم تقليص الهدر في الطعام؛
استخدام تغليف قابل لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتحلل؛
التبرّع ببقايا الطعام إن أمكن؛
تسميد بقايا الطعام إن أمكن.
فعلى سبيل المثال، تم تقديم ما بقي من طعام من الملاعب إلى الموظفين فيها، و/أو التبرع بها لجهات شريكة مختصة بحفظ الطعام، و/أو التبرع بها للحظائر، و/أو تسميدها.
وفي الدول التي نعمل فيها ولا تضمّ بنية تحتية لإعادة الاستخدام والتدوير والتسميد، نسعى مع الجهات المستضيفة إلى تسريع توفير الحلول المناسبة لتمكين العمل باقتصاد دائري بشكل أكبر، وتشجيع التدوير من خلال حملات توعية.