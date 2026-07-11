التمائم الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™ تروج للاستدامة

تشجع التمائم الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™ المشجعين على دعم الاستدامة البيئية

يتعرف المشجعون على رسائل الاستدامة من خلال اللافتات وعروض "بطاقات اللاعبين" المستوحاة من التمائم في أيام المباريات

تمثل كل تميمة دولة مضيفة، وتجمع بين قصة بيئية ودعوة بسيطة للعمل

كانت التمائم من أبرز جوانب كأس العالم FIFA 2026™، حيث لاقت تمائم "مابل" (الأيل)، و"زايو" (النمر)، و"كلوتش" (النسر الأصلع) رواجًا كبيرًا بين المشجعين في الملاعب ومهرجانات FIFA Fan Festivals في جميع المدن المضيفة الست عشرة

لكن القصة لا تقتصر على مجرد مخلوقات لطيفة تلتقط صور سيلفي مع مشجعي كرة القدم، فكل تميمة من التمائم تحمل رسالة مهمة للجميع، وذلك بفضل حملة "كوكبنا ملعبنا". باستخدام التمائم الرسمية الثلاث، وتشجيع الممارسات اليومية البسيطة التي تدعم الاستدامة البيئية، مع التأكيد على أن حماية الطبيعة تُسهم في حماية مستقبل اللعبة، تُعدّ حملة "كوكبنا ملعبنا" مبادرة توعية بالاستدامة ضمن فعاليات كأس العالم FIFA 2026™، مصممة لإشراك المشجعين من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين كرة القدم والعالم الطبيعي.

كوكبنا ملعبنا 00:25

يتعرف المشجعون على رسائل الاستدامة من خلال اللافتات وشاشات العرض القابلة للطي والمستوحاة من شخصيات التميمة. تمثل كل تميمة دولة مضيفة، وتجمع بين قصة بيئية ودعوة بسيطة للعمل. تشجع "مابل" الأيل من كندا المشجعين على اختيار الخضراوات والفواكه أو الوجبات النباتية، مع تسليط الضوء على أهمية الغابات والأيائل في الحفاظ على النظم البيئية الصحية. يشجع "كلتش" النسر الأصلع من الولايات المتحدة على المشي أو ركوب الدراجات أو استخدام وسائل النقل العام أو مشاركة السيارات للحد من الانبعاثات، مستخدمًا نجاح النسر الأصلع في الحفاظ على البيئة كمثال على العمل البيئي الجماعي. يشجع "زايو" النمر من المكسيك على فرز النفايات وإعادة تدويرها بشكل صحيح، مع إبراز دور النمر في الحفاظ على التنوع البيولوجي في الغابات الاستوائية.

من خلال ربط هذه الأنشطة بالحياة البرية المميزة لكل دولة مضيفة، تجعل هذه الحملة الاستدامة مفهوماً سهلاً ومؤثراً وذا صلة بتجربة كأس العالم FIFA، مما يُسهم في ترسيخ فكرة أن لكل فرد دوراً في حماية كوكب الأرض. ولمزيد من تحفيز المشجعين، يتعاون FIFA مع Coca-Cola في تحدي "كل رمية تماس مهمة"، وهو تحدٍّ للجماهير يشجعهم على اتخاذ خطوات إيجابية بسيطة خلال البطولة، بدءاً من إعادة التدوير واستخدام وسائل النقل العام وصولاً إلى ممارسة النشاط البدني ولعب كرة القدم. ومن خلال تحميل صورة للرمية، يُسجل المشجعون أهدافاً لمنتخباتهم الوطنية، وقد تتاح لهم فرصة الفوز بجوائز خاصة من كأس العالم لكرة القدم. وحتى الآن، شارك أكثر من 6000 مشجع وسجلوا أكثر من 43000 هدف.