صدور التقرير المرحلي الثاني حول استدامة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

تأتي الاستدامة في صميم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ منذ بداية التحضير لها، انطلاقاً من إمكانية أن يترك الإعداد للأحداث الرياضية الكبرى إرثاً مستداماً يتمثل في بيئة أفضل وعالماً أكثر إنصافاً للأجيال المقبلة.

وفي هذا السياق؛ صدر مؤخراً التقرير المرحلي حول استدامة بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ الذي يستعرض الإنجازات على صعيد مراعاة جوانب الاستدامة خلال الاستعدادات المتواصلة لتنظيم كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، التي تنطلق منافساتها نهاية العام الجاري، ولأول مرة في العالم العربي والشرق الأوسط.

ويتاح محتوى التقرير للجمهور عبر الإنترنت، مع إمكانية تحديثه بما يُستجد من تطورات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، بما يتيح الفرصة لـ FIFA واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ذ.م.م لإطلاع شركاء البطولة على كافة التطورات المتعلقة بجهود الاستدامة على طريق الإعداد للبطولة، وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات في هذا المجال.