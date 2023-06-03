نيكاراغوا تفتح ذراعيها لبرنامج Football for Schools

وصل برنامج Football for Schools إلى نيكاراغوا بين ٢٤ و٢٦ مايو/أيار

حضر الحدث حوالي ١٠٠ طفل و٣٥ بالغاً، منهم مدرسون وممثلون عن اتحاد نيكاراغوا

إنه خامس بلد في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ينضم إلى البرنامج

في الأيام الأخيرة، تغيرت حياة نورا ميراندا، معلمة التربية البدنية في نيكاراغوا، إلى الأفضل. اعترفت قائلةً: "كان تقديم Football for Schools تجربة فريدة من نوعها وممتعة للغاية وملهمة أيضاً". وأضافت بحماس، بعد أن تابعت عن كثب انطلاق مشروع Football for Schools في بلدها: "شخصياً، بصفتي مدرسة ولاعبة سابقة في منتخب بلدي، فقد ألهمتني التجربة كثيراً لدرجة أنني سأنخرط في دورات تقنية لأتمكن من مساعدة جميع أطفال نيكاراغوا، وبذلك، سأظهر لهم إلى أي مدى يمكن للمرء أن يصل بفضل الجهد والتفاني وحب كرة القدم". ونفس الفرحة والحماسة يتقاسمها منظمو الحدث والـ ٢٩ مدرساً الآخرين للتربية البدنية والأعضاء الخمسة في قسم كرة القدم للناشئين في اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم، الذين اجتمعوا ما بين ٢٤ و٢٦ مايو/أيار في الملعب الوطني بنيكاراغوا في ماناغوا، عاصمة البلاد.

علقت ألكسندرا هويتي، مديرة في مشروع Football for Schools، قائلة: "كانت نيكاراغوا مفاجأة سارّة منذ اليوم الأول الذي وصلنا فيه. يقول البعض إنه بلد خطير، لكننا لم نشعر بذلك في أي وقت من الأوقات، بل على العكس من ذلك، اكتشفنا أمة ومجتمعاً رائعين حقاً".

وتابعت بالقول: "لقد تم نقل ذلك إلى الفصول الدراسية وملعب نيكاراغوا الوطني، حيث قضينا ثلاثة أيام مع المعلمين الذين انخرطوا بقوة وأعربوا عن امتنانهم العميق للفرصة التي قدمها لهم FIFA من خلال Football for Schools".

وقد تم تقسيم الدورة التكوينية لبرنامج Football for Schools في نيكاراغوا إلى محورين، حيث تم التركيز في المحور الأول على الشق النظري، والذي يتكون من تدريس منهجية وفلسفة البرنامج، بالإضافة إلى معلومات مفصلة ومحددة حول كيفية عمل تطبيق Football for Schools. وفي الشق الثاني، تم تقديم نصائح عملية حول كيفية دمج المهارات الحياتية في جلسات كرة القدم.

وفي اليوم الثالث، تولى المعلمون زمام الأمور وتكفلوا بإدارة ثلاث جلسات ضمن التطبيق. وهكذا، تم استدعاء ١٠٠ شاب من مدرسة محلية لتنظيم مهرجان وإتاحة الفرصة لهم للعب كرة القدم في بيئة آمنة مع تمارين معدة بشكل مثالي.

حقق الحدث نجاحاً باهراً وكان بمثابة إطلاق عام لبرنامج Football for Schools. وقد حضر الحفل ممثلون عن اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم ووزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام. قال أنطونيو بونينو، مدير في مشروع Football for Schools: "على الرغم من أن الصباح كان ممطراً، إلا أن جميع الأطفال والمعلمين المشاركين في المهرجان أبانوا عن شغفهم وحماسهم وانخراطهم التام في شتى الأنشطة. كنا نلعب لأكثر من ساعة ونصف، ولم يبد أن هناك من يشعر بالتعب!".

خلال هذه الأيام، شارك مدرسون من منطقة ماناغوا فقط، وذلك لأناتحاد نيكاراغوا لكرة القدم اعتبر أنه من المثالي البدء من هناك كمشروع تجريبي واستخلاص النتائج قبل تعميمه على مناطق أخرى من البلاد.