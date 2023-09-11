يوم تاريخي لكرة القدم للمدارس في موزمبيق

تم إطلاق مبادرة كرة القدم للمدارس (F4S) في موزمبيق في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2023

شارك في البرنامج رقما قياسيا بلغ 400 طفل في مابوتو

يستفيد من البرنامج آلاف الشباب في جميع أنحاء البلاد فاقت الفرحة كل التوقعات. بعد ثلاثة عشر عاماً من آخر ظهور لها في كأس الأمم الأفريقية، حصلت موزمبيق على تذكرة التأهل للحدث القاري الذي سيقام في كوت ديفوار بداية عام 2024، ولتحقيق التأهل، فاز فريق مامبا على بنين 3-2 في آخر جولة من التصفيات. حيث عرف ملعب زيمبيتو فرحة عارمة بعد نهاية المباراة. يمكن القول أن لكرة القدم مكانة خاصة في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا، والذي يعتبر من أفقر دول العالم. ويرجع الفضل في جزء كبير منه إلى أوزيبيو، ابن مابوتو الذي أصبح نجم كرة قدم عالمي في الستينيات، وقد منح الملك الكثير من الأحلام والسعادة لشعب موزمبيق. وكان إطلاق برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس في العاصمة دليلاً حديثاً آخر على شغب هذه الأمة بكرة القدم.

قبل ساعات قليلة من نزول رجال تشيكينيو كوندي إلى الملعب، تجمع ما يقرب من 400 طفل في كامبو دو عفرين في 9 سبتمبر 2023. شارك الشباب - الأولاد والبنات على حد سواء - مبتهجين ومتحمسين ومدفوعين برغبة لا يمكن كبتها في لعب كرة القدم. في التدريبات البدنية والتدريب الفني والمباريات، تحت إشراف الخبراء من المعلمين من جميع أنحاء البلاد والعيون الساهرة لملفين ميندي وأنطونيو بوينانيو سانشيز، المدربين المتحمسين من فريق FIFA لكرة القدم للمدارس. كانت الابتسامة واضحة على وجوه الأطفال والموهبة بارزة في أقدامهم. أوضحت فاطمة سيديبي، مديرة برنامج كرة القدم للمدارس، وهو برنامج يدعمه FIFA واليونسكو ويهدف إلى جعل كرة القدم في متناول الفتيات والفتيان مع تعزيز نظام التعليم من خلال قيم الرياضة، أن "كرة القدم توحد العالم وتجذب الأطفال". وأضافت: "هناك شيء سحري في رؤية مئات الأطفال يتدفقون إلى الملعب وينزلون إلى الملعب للعب والتعلم والضحك والمرح والهروب ونسيان همومهم". إذا بقي تأهل منتخب موزمبيق كذكرى رائعة، فسيكون الأمر نفسه بمناسبة إطلاق مشروع كرة القدم للمدارس، ومع انضمام أكثر من 90 اتحاد عضو إلى البرنامج، لم يسبق أن شارك هذا العدد الكبير من الشباب في يوم الإطلاق. وشارك في البرنامج ما مجموعه 44 مدربًا تربويًا - من بينهم 17 امرأة - من 11 مقاطعة في البلاد. وقد قطع بعضهن ما يقرب من 1500 كيلومتر لحضور الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، والذي تضمن يومين من التدريب قبل المهرجان الختامي.

كرة القدم للمدارس في موزمبيق Previous 01 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 02 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 03 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 04 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 05 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 06 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 07 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 08 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 09 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 10 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 11 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 12 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 13 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic Next

""عندما أطلق رئيس FIFA جياني إنفانتينو البرنامج في عام 2019، هل كان يتخيل أنه سيجلب الكثير من السعادة للعديد من الأطفال؟ اليوم أصبح الحلم حقيقة: البرنامج يلبي احتياجات الناس والاتحادات والسلطات المحلية،" تابعت فاطمة سيديبي. "يجمع البرنامج بين التعليم وكرة القدم، ويوفر للأطفال فرصًا للتعلم خلال جلسات كرة القدم. فهو يمكّنهم من أن يصبحوا مواطنين أفضل بينما يمنحهم فرصة اكتشافهم من خلال برنامج تطوير المواهب التابع لـ FIFA، وربما، في يوم من الأيام، ليصبحوا جزءًا من نخبة كرة القدم. "