"كرة القدم للجميع" - لاعبو كرة القدم مبتوري الأطراف يظهرون مهارات نادرة في Unity Pitch

بفوزه بجائزة بوشكاش 2022 FIFA، قفز مارسين أوليكسي بمفرده بكرة القدم المبتورة إلى قمة الهرم. بالنسبة للكثيرين، كان الهدف الأكروباتي الخرافي الذي سجله هو أكتشاف لهذا النوع من اللعبة، لكن لدى FIFA كل النية في الاستمرار في تسليط الضوء على هذه الرياضة. في مارس 2023، على هامش مؤتمر FIFA الـ 73 المنعقد في كيغالي (رواندا)، حضر رئيس FIFA جياني إنفانتينو مباريات كرة القدم لمبتوري الأطراف من الذكور والإناث. في تلك المناسبة، وعد بأن FIFA سيساعد اللاعبين المبتورين في الحصول على مكانة أكبر في ساحة كرة القدم. تحت رعاية الاتحاد العالمي لكرة القدم (WAFF)، تعتبر كرة القدم المبتورة رياضة مقننة لمبتوري الأطراف أو الأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤثر على الأطراف والذين يتحرك لاعبوهم باستخدام العكازات. يمارسها أكثر من 5000 لاعب في أكثر من 50 دولة في خمس قارات.

لاعبو كرة القدم المبتورين يستعرضون مهاراتهم في ملعب الوحدة 01:14

استضاف ملعب الوحدة لسيدني / جاديجال في بارانغارو على ميناء سيدني بعض الزوار المميزين هذا الأسبوع عندما كان زوار من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم مبتوري الأطراف على استعداد لعرض بعض المهارات الفريدة. كان هذا مجرد أحدث مثال على برنامج Unity Pitch - الذي زار كل من المدن التسع المضيفة - حيث عرض مجموعة متنوعة من المشاركين. قالت لاكوينتا هاينز، التي تنحدر من كولومبوس بولاية أوهايو: "لقد منحتني كرة القدم المبتورة نظرة جديدة لقدراتي، وليس إعاقتي". "[لعب كرة القدم] قدم لي الكثير من الصحة العقلية أيضًا، لأنه يمنحني طريقة للنظر إلى نفسي بشكل مختلف."

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شهد حدث هذا العام في العاصمة الرواندية ، على هامش مؤتمر FIFA ، الإطلاق الرسمي لبرنامج WAFF للسيدات ، حيث تسعى المنظمة للتركيز على تعزيز كرة القدم النسائية لمبتوري الأطراف. قالت آمي دوناثان، الموهبة الشابة: "يعتقد الكثير من الأشخاص الذين بُترت أطرافهم أو اختلافات في أطرافهم أنهم لا يستطيعون تحقيق أحلامهم أو أن يفعلوا ما يريدون لأن لديهم هذا الاختلاف، لكنني أعتقد أن كرة القدم المبتورة تمنح هذا الأمل". لاعب كرة قدم مبتور الأطراف، كانت واحدة من امرأتين فقط خاضتا أرض الملعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم للمبتورين العام الماضي، والتي أقيمت في تركيا. "لم أكن أعرف أي مبتوري الأطراف أو أي شخص مثلي قبل لعب كرة القدم للمبتورين. الأمر أشبه بكوني جزءًا من عائلة. لدينا جميعًا علاقة لا يمكن للجميع الحصول عليها ونفهم بعضنا البعض بطريقة مختلفة." "الانضباط مفيد جدًا للصحة الجسدية، كما أن فوائد الصحة العقلية مهمة أيضًا، لأن العديد من هؤلاء الأشخاص - بمن فيهم أنا - ربما شعروا بالسوء تجاه أنفسهم في بعض الأحيان، قبل أن نباشر لعب مبتوري الأطراف."