برنامج Football for Schools يوحد منطقة الكاريبي

أقيمت، قبل أيام قليلة، ندوة في جامايكا للتعريف ببرنامج Football for Schools

الهدف هو نشر كرة القدم حول العالم

تقاسم بورتوريكو وغيانا تجربتهما في البرنامج بهدف إبراز برنامج Football for SchoolsلـFIFAوالترويج له، عُقدت ندوة إقليمية في مونتيغو باي (جامايكا) بين ٢٧ و٢٩ مايو/أيار الماضي. وكان الهدف هو تشجيع بلدان منطقة الكاريبي على المشاركة في البرنامج من خلال جلسات إعلامية نظرية وعملية. وحضر الندوة، التي نظمها فريق تابع لـ FIFA بقيادة فاطماتا سيديبي، مديرةبرنامج Football for Schools، بالتعاون مع اتحاد جامايكا لكرة القدم، مندوبون من ٢١ بلداً كاريبياً وحوالي ٩٠ مشاركا، فضلا عن ممثلي وزارتي التعليم والرياضة. وقالت فاطماتا سيديبي، مديرةبرنامج Football for Schools: "ستسهم هذه المبادرة في نشر كرة القدم حول العالم، وستساعد المشاركين على أن يصبحوا مواطنين عالميين أفضل. نريد أن تتاح لكل طفل في العالم فرصة لعب كرة القدم من خلال الاتحادات الأعضاء البالغ عددها ٢١١، ومن خلال القيام بذلك، نسعى إلى أن يتعلموا ويطوروا مهارات حياتية مهمة".

وكانت الندوة منصة ممتازة للبلدان المنخرطة في برنامج Football for Schoolsلتبادل الخبرات والمعارف، حيث سردت بورتوريكو وغيانا بحماس قصص نجاحهما والتحديات التي واجهتهما خلال إطلاق البرنامج. وكانت مساهماتهما مفيدة في إلهام الاتحادات الأعضاء الأخرى للتفكير في الانضمام والاستفادة من جميع المزايا.

قال اتحاد جامايكا لكرة القدم، مايكل ريكيتس: "هذه الندوة مهمة للغاية بالنسبة لنا. كما قلت من قبل، أريد حقاً استخدام كرة القدم، ليس كرياضة، وإنما كعامل للتغيير. ولا شك أن اتحادنا سيكون في طليعة التغيير من حيث التأثير الاجتماعي".

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد جامايكا لكرة القدم، دينيس ثونج، قائلاً: "ما نهدف إليه في مسابقاتنا يشبه الركائز الأربع التي حددها FIFA لبرنامج Football for Schools، من حيث جعل الطلاب يستخدمون الرياضة للتواصل الاجتماعي بشكل صحيح.، وتحديد مشاركتهم في الرياضة كمساهمة في صحتهم ورفاههم، وكذلك لإنشاء روابط مع مرور الوقت من خلال شبكات ملائمة".

وكان هناك خلال الندوة مساحة لجلسات إعلامية، حيث قدم الخبراء أهداف ومنهجيات ونتائج برنامج Football for Schools. وبالإضافة إلى الجلسات النظرية، تم عقد اجتماعات ثنائية لتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة.

وسعت هذه الاجتماعات إلى تعزيز العلاقات وتبادل الممارسات الجيدة واستكشاف فرص التعاون في المستقبل القريب. كما يسرت المناقشات تبادل الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة، وتعزيز الوحدة بين جميع المشاركين من منطقة الكاريبي.